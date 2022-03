‘Aos poucos ela está sendo domada’, diz marido de Andressa Urach

A modelo Andressa Urach compartilhou com seus fãs um pouco mais de sua intimidade com o marido, Thiago Lopes. Em vídeo publicado em seu canal no YouTube, ela explicou que estava sumida da plataforma devido a “DRs”. Ao final da gravação, pediu oração aos seguidores, enquanto o marido apelou pela submissão da esposa e disse que, aos poucos, ela está ‘sendo domada’.

Andressa começou dizendo que, nos últimos dias, ela e Thiago discutiram muito, mas que agora estão bem. “Tivemos umas brigas feias. Por isso andamos um pouco afastados. Acho que todo casal tem [discussões], mas se eu discuto com ele, não consigo gravar”, explicou a modelo, ao lado do esposo.

A famosa revelou que as brigas são motivadas por questões simples, como o barulho ao abrir a porta do quarto, a temperatura do ar condicionado - ele gosta de mais frio e ela, mais quente - e até por conta do xixi da cachorrinha do casal, Acetona.

“Ela tinha feito xixi e eu lavei pano de chão na pia do banheiro. Ele ficou furioso comigo. Fiquei tão brava! A gente brigou de verdade”, disse Andressa.

As palavras polêmicas de Thiago vieram bem no final do vídeo, quando Andressa pediu aos internautas que orassem por eles. “Sempre coloque os nossos nomes nas orações, para eu ser uma mulher sábia e ter paciência com meu maridinho”, pediu. O marido completou: “Sábia, submissa... Aos poucos ela está sendo domada”, disse, em tom de brincadeira e arrancando risadas de Andressa.

Assista na íntegra:

Nascimento de Leon

No dia 12 de fevereiro Andressa deu à luz Leon, seu segundo filho. O bebê nasceu em um parto prematuro, com 34 semanas de gestação.

“Quero muito poder amamentar o Leon, mas ainda não desceu meu leite. Ele já ganhou 60 gramas em um dia tomando fórmula! Quero muito, muito amamentar ele como amamentei Arthur. Fiz redução de mama e isso prejudicou meus dutos, mas estou orando e com esperança de ainda conseguir amamentar”, escreveu na legenda da foto que publicou no Instagram. Na imagem, ela aparece dando mamadeira para ao bebê.