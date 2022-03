A verdade sobre o cachorrinho nos novos pôsteres da 2ª temporada de ‘Bridgerton’

Na última quarta-feira, 2, a Netflix revelou mais pôsteres oficiais da 2ª temporada de ‘Bridgerton’ e o fandom foi à loucura para entender a mensagem e pistas por trás das artes. Ao todo, foram divulgados sete novos pôsteres, além do primeiro lançado há cerca de duas semanas. Mas, a dúvida fica: que cachorrinho é esse em vários dos pôsteres e qual a importância dele na trama? Nós te explicamos.

Sabemos que a segunda temporada se foca em Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), Edwina Sharma (Charithra Chandran) e Kate Sharma (Simone Ashley) e é baseada no livro ‘O Visconde que me amava’, de Julia Quinn. Se você leu o livro, já sabe que o cachorrinho em questão se chama Newton, um cão da raça Welsh Corgi.

“Newton é amado, e eu sempre quis incluí-lo nesta temporada”, brinca o criador da série Chris Van Dusen. “Há um pequeno arco para ele que o público pode esperar”, disse ele à Entertainment Weekly.

Newton é um cãozinho que adora se inserir em situações e causar problemas. Na vida real, o nome do cãozinho ator é Austin e ele foi a estrela do set de gravações dessa temporada.

2ª temporada de ‘Bridgerton’ Foto: Divulgação Netflix

“Austin não era necessariamente o cachorro mais bem comportado”, disse a atriz Charithra Chandran. “Mas houve tantos momentos hilários. Houve uma cena em que ele está do lado de fora e você tinha que fazê-lo sentar, dando-lhe guloseimas. Em um ponto, ele estava tão cheio de todas as guloseimas, ele simplesmente adormeceu no set em no meio da filmagem”, revelou a atriz.

“Austin interpretou Newton e é uma performance incrível e impressionante, mas quer saber? Nós não nos demos bem. Ele simplesmente amava a salsicha e não há nada de errado em amar a salsicha, mas era mais a forma como tínhamos que segurar migalhas de salsicha na minha mão para tentar fazê-lo pular no meu colo”, revelou o ator Anthony Bailey.

A segunda temporada da série que é sucesso da Netflix chegará ao catálogo em 25 de março e os fãs já estão em contagem regressiva para rever os membros da família.