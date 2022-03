Rainha faz sua primeira aparição após diagnóstico de Covid-19

A Rainha Elizabeth II realizou nesta quarta-feira, 02, duas videochamadas diretamente do Castelo de Windsor. Esta foi a primeira vez que ela fez uma aparição pública após ter testado positivo para a Covid-19 em 20 de fevereiro. As audiências virtuais foram realizadas com os embaixadores de Andorra e Chade, segundo informações da BBC.

Nenhuma postagem foi feita nos canais oficiais de comunicação da Rainha, mas a informação foi confirmada pelo Palácio de Buckingham, que ainda não liberou nenhum comunicado sobre o atual estado de saúde da monarca do Reino Unido. No entando, a volta aos seus compromissos agendados sugerem que a Rainha já está bem o suficiente para voltar ao trabalho.

De acordo com o Daily Mail, ela teria se encontrado com o príncipe William, Kate Middleton e seus três filhos, príncipe George, princesa Charlotte e príncipe Louis, na Frogmore House no domingo passado, 27.

A Rainha Elizabeth II foi diagnosticada com Covid-19 no dia 20 de fevereiro e, através de um comunicado oficial, o Palácio de Buckingham informou na época “que a rainha hoje testou positivo para COVID. Sua Majestade está com sintomas leves de resfriado, mas espera continuar com tarefas leves em Windsor na próxima semana. Ela continuará recebendo atendimento médico e seguirá todas as orientações apropriadas”.

Dias antes do resultado positivo da Rainha, o príncipe Charles e sua esposa, Camilla Parker Bowles também testaram positivo para a Covid-19.

Cancelamento de agenda

Uma fonte não identificada e próxima do Palácio de Buckingham confirmou para o Daily Star nesta semana que o diagnóstico da monarca fez a família real “prender a respiração” e que estavam “aterrorizados”.

O fato é que, nas últimas duas semanas, a Rainha Elizabeth II tem cancelado diversos compromissos oficiais e só manteve um em sua agenda, a reunião semanal com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, para tratar da repercussão da crise entre Rússia e Ucrânia no dia 23 de fevereiro.

A fonte do Daily Star disse ainda que a Rainha pode ter sido diagnosticada com Covid-19 no pior momento possível. “Todos na família estão rezando para que Sua Majestade fique bem. Mas há preocupações de que ela possa ter sido exposta no pior momento possível. Há uma angústia crescente que seu sistema imunológico pode não ser capaz de enfrentar o vírus. É uma época assustadora”.

“A realeza está de boca fechada e mostrando uma boa fachada, mas não há dúvida de que este é um cenário extremamente preocupante. O país inteiro está abalado”.

Procurado por diversos veículos da imprensa britânica, o Palácio de Buckingham insiste que a Rainha está triplamente vacinada e que continuaria esta semana com seus deveres leves em sua mesa.