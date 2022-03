‘Peaky Blinders’ tem audiência recorde no fim de semana de estreia

‘Peaky Blinders’ definitivamente vai deixar saudades, não só porque é uma série brilhante, aclamada pela crítica e com atuações incríveis, mas também pelos altos índices de audiência na TV britânica que a transformaram em um sucesso inquestionável. ‘Peaky Blinders’ entra em sua última e 6ª temporada e o primeiro capítulo desta nova temporada foi ao ar no último domingo, 27, no Reino Unido.

O capítulo conquistou audiência recorde na tv aberta do Reino Unido, conseguindo conectar a 3,8 milhões de espectadores simultaneamente, tendo um pico de 4,1 milhões de espectadores. As informações foram reveladas pelo Deadline.

Foi também o Deadline que revelou que esse recorde supera outro recorde anterior de lançamento da 5ª temporada, que foi de 3,7 milhões de espectadores.

A Netflix ainda não confirmou quando a temporada estreia no Brasil, mas tudo indica que esse anúncio deve ocorrer em breve e, provavelmente, a série deve estrear após sua veiculação no Reino Unido.

O primeiro capítulo da última temporada de ‘Peaky Blinders’ começou com um emocionante tributo à atriz Helen McCrory, que interpretava a tia Polly Gray. A atriz que interpretou a matriarca da série nas cinco temporadas anteriores faleceu em abril do ano passado, aos 52 anos, lutando contra o câncer.

Neste episódio, os espectadores descobriram que tia Polly foi morta durante um assassinato frustrado do político fascista Oswald Mosley (Sam Claflin), levando o clã Shelby a realizar um memorial para Polly.

Para o rito funerário e para honrar a herança cigana do clã Shelby, a família incendiou uma carruagem com fotos e a série teve uma longa e emocionante cena de três minutos onde a ficção se misturou com a realidade.

Spin-off

Para quem ficará com saudades de ‘Peaky Blinders’, o showrunner e criador da série, Steven Knight, tinha dito anteriormente que a última temporada terminaria com as primeiras sirenes de ataque aéreo da Segunda Guerra Mundial soando sobre Birmingham. Mas, a pedido de muitos fãs, ele alterou sua versão para continuar tratando da guerra em um filme spin-off.

A ideia é que o filme substitua a sétima temporada, que foi cancelada após todas as dificuldades enfrentadas pela equipe nos últimos anos com as restrições relacionadas à pandemia. “A razão é entediantemente prática: perdemos um ano devido à pandemia. Nós apenas sentimos, também com a perda de Helen [McCrory], que tudo parecia estar apontando para fazer o que eu chamo de ‘o fim do começo’. E então vamos ver para onde vamos em termos de spin-offs”.