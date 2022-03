Looks de Ícaro Silva fazem sucesso no Carnaval do Rio; confira

Ícaro Silva ousou em looks para curtir o Carnaval no Rio de Janeiro Instagram (Reprodução)

O ator Ícaro Silva fez sucesso - no Carnaval e em suas redes sociais - com seus looks escolhidos para curtir a Folia no Rio de Janeiro

O artista, de 34 anos, apostou em produções com muito brilho, transparência e adereços, como colares e brincos chamativos. Cropped de cor vibrante também chamou a atenção.

Os modelitos foram postados nos stories do Instagram de Ícaro. Confira alguns deles:

Ícaro Silva apostou em looks ousados neste Carnaval Instagram (Reprodução)

Ator Ícaro Silva deixa corpo à mostra para a Folia Instagram (Reprodução)

Ícaro Silva em mais um de seus modelitos para o Carnaval no Rio Instagram (Reprodução)

Ícaro Silva e polêmica

No início do ano, Ícaro deu o que falar, mas desta vez não por seu estilo. Ele e o apresentador Tiago Leifert tiveram uma discussão em que o ator afirmou que nunca entraria no “BBB” e chamou o programa de “entretenimento medíocre”. Na ocasião, Tiago rebateu e, logo em seguida, o ator fez uma carta aberta e mencionou um problema pessoal de Leifert.

“Soube que você está lidando com questões pessoais. Acho que seria prudente focar aí a interrupção do seu sossego”, escreveu ele.

Em resposta, Leifert se mostrou abalado e respondeu, sem citar o motivo real: “Citam, tripudiam, ironizam um problema pelo qual eu estou passando que nem eu estou preparado para falar. Aquilo me deixou transtornado de um jeito que eu achei que não fosse possível”.

Mais tarde, veio à tona a situação enfrentada pelo ex-comandante do “BBB”: o câncer ocular da filha de Leifer, Lua, de pouco mais de um ano de idade.

Com a revelação, internautas relembraram a polêmica entre os dois e criticaram o fato de o ator ter usado a doença da menina para provocar o apresentador.

Voltando ao Carnaval...

No fim de semana, outra celebridade que roubou a cena por conta de sua fantasia carnavalesca foi Sabrina Sato. A apresentadora participou de um ensaio da Unidos da Vila Isabel, também no Rio de Janeiro, e na ocasião usou uma fantasia de margarida que ressaltou ainda suas curvas.

O modelito contou com um top em formato de flor e todo bordado em cristais da grife norte-americana Area. A artista também usou um biquíni fio-dental criado pelo estilista Henry Filho.

A roupa nada básica foi divulgada nas redes sociais de Sabrina. Veja:

“Perfeita”, “nossa rainha”, “deusa”, “tá linda”, “maravilhosa” e gata” foram apenas alguns dos feedbacks positivos que Sabrina recebeu.