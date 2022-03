Larissa não consegue mudar o jogo e está eliminada do ‘BBB 22′

Larissa foi a sexta eliminada do “BBB 22″. A ex-moradora da casa de vidro não agradou o público e, por isso, não passou pelo seu primeiro paredão, que foi disputado contra Arthur Aguiar e Linn da Quebrada. Ela deixou o reality com 88,59% dos votos. Arthur Aguiar recebeu 5,9 % dos votos e Lina, 5,51%.

Natural de Limoeiro, em Pernambuco, a sister chegou falando que iria movimentar o jogo, mas, dentro do reality show, acabou entrando na onda de outros participantes e deixou de lado as promessas que fez durante o isolamento na casa de vidro.

Arthur Larissa e Linn da Quebrada estão no paredão do "BBB 22" (Reprodução)

Cheia de lábia, a influenciadora digital, de 25 anos, chegou contando tudo que sabia como telespectadora, inclusive que Jade Picon, sua aliada dentro do jogo, era vista com bons olhos e Arthur, seu rival no paredão, nem tanto. Mas tudo mudou ao parar na eliminação, onde ela disse que o ator era muito querido pela audiência.

Já na segunda-feira (28), após o jogo da discórdia, Larissa foi tirar satisfação com Arthur, depois que foi chamada de figurante dentro do reality. Sem argumentos, a pernambucana afirmou que não teve tempo de mostrar o que queria. “Eu não consegui mostrar para quê eu vim aqui. Eu vim aqui pela minha família, por mim. E eu não consegui mostrar isso aqui dentro. Eu falei que iria fazer algo aqui, mas não consegui, porque eu sou uma pessoa muito coração”.

LEIA TAMBÉM:

Já com Linn da Quebrada sua postura foi outra. Na cozinha da xepa, Larissa afirmou para a cantora: “Lina, a gente vai voltar desse Paredão. Pensei positivo que, em 2022, eu estaria no BBB e vou voltar desse paredão. O público vai me dar essa chance”.

Porém, entre altos e baixos, Larissa encontrou o botão da desistência do “BBB 22″, que foi apertado por Tiago Abravanel no domingo (27), dias após a prova do líder.

Na segunda-feira (28), a sister passou a tarde se arrumando e, quando terminou, ficou olhando para o botão e levantou a hipótese de uma nova desistência dentro do reality show da Globo. Em seguida, ela foi ao confessionário e as câmeras do local foram cortadas.

Larissa encarando o botão de desistência a minutos e a reação da Jade vendo. 🗣 pic.twitter.com/VN4g2W5sPm — Caio 🌪️/💸/🦀/🦄/👢/🏄‍♂️/🐍/💃🏾/🍋/ ✨/🧸/🐺 (@Caio55336246) February 28, 2022

A formação do paredão

A formação do sexto paredão começou com dois nomes na lista. Arthur e Lucas foram para a berlinda ao serem os primeiros eliminados da prova do líder, que coroou Paulo André. Já no domingo (27), o paredão voltou a ganhar forma, com a chegada de Linn da Quebrada, a indicada do líder.

Pela casa, a dinâmica de votos confundiu os grupos, que já tinham seus alvos combinados, e acabou dispersando um pouco a votação. O voto deveria ser em dupla (a mesma que disputou a prova do líder) e em consenso. Acabaram empatando Douglas e Larissa, ficando a cargo do líder desempatar, e ele escolheu Larissa.

LEIA TAMBÉM:

Na prova bate-vota, Lucas, Larissa e Arthur disputaram a saída do paredão. Como Linn foi indicada pelo líder, não disputou o jogo, onde eles deveriam escolher entre várias caixas as que somavam pontos e o primeiro a fazer quatro pontos estaria livre.

Larissa até disparou na frente, e chegou a ter 2 pontos na frente de Lucas e Arthur, mas o jogo virou e no final Lucas se deu bem e está fora da eliminação. Com isso, consolidou-se o paredão entre Arthur, que enfrenta sua terceira eliminação, Linn e Larissa.

LEIA TAMBÉM: