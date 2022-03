Laís sobre paredão do ‘BBB 22′: ‘Se eu for semana que vem, já sei que vou sair’

Laís acredita que se for para o paredão do 'BBB 22' na semana que vem, não volta Twitter (Reprodução)

A liderança do “BBB 22″ nunca foi tão necessária para Laís, segundo a própria sister. Após a saída de Larissa no paredão da última terça-feira (1º), a médica disse acreditar que se ela estiver na berlinda na próxima semana, será eliminada.

“Se eu for semana que vem, já sei que vou sair, vou colocar a minha melhor roupa”, disse Laís em conversa com demais integrantes do quarto Lollipop.

Eslovênia afirmou sentir o mesmo: “Se eu for, não tenho nenhuma dúvida disso”.

“Mas eu não vou entregar os pontos”, ressaltou Laís.

Jade Picon opinou: “Só que, se esse erro for cometido mais uma vez, vai mais um. E depois vai outro e depois vai outro. Esse foi o maior recado do Tadeu: ‘Quer ter aliança? Quer jogar junto? Então façam direito’. Isso, pra nós cinco”, disse a influenciadora se dirigindo às amigas e a Eliezer e Vinicius.

‘Cada vez mais a gente fica fraco’

Na mesma conversa, Eslo disse que, a cada paredão, o grupo se enfraquece, enquanto os rivais saem das berlindas cada vez mais fortalecidos.

“Essa é a sensação. Cada vez mais eles ficam fortes, cada vez mais a gente fica fraco. Parece que a gente está indo para um lugar totalmente errado. Sempre sai, sempre sai...”

Larissa eliminada com 88% dos votos

Larissa foi a sexta eliminada do “BBB 22″. A ex-moradora da casa de vidro não agradou o público e não foi capaz de passar pelo seu primeiro paredão, disputado contra Arthur Aguiar e Linn da Quebrada. Ela deixou o reality show com 88,59% dos votos. Arthur, por sua vez, recebeu 5,9 % dos votos e Lina, 5,51%.

Natural de Limoeiro, em Pernambuco, a sister chegou falando que iria movimentar o jogo, mas, dentro do programa, acabou entrando na onda de outros participantes.

A influenciadora digital de 25 anos chegou contando tudo que sabia como telespectadora, inclusive que Jade, sua aliada dentro do jogo, era vista com bons olhos e Arthur, seu rival no paredão, nem tanto. Mas tudo mudou ao parar na eliminação, onde ela disse que o ator era muito querido pela audiência.

Na segunda-feira (28), a sister passou a tarde se arrumando e, quando terminou, ficou olhando para o botão e levantou a hipótese de ser a segunda participante ao desistir do jogo. Em seguida, foi ao confessionário e as câmeras do local foram cortadas.