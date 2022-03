Guerra na Ucrânia mexe com Lucélia Santos que desabafa nas redes sociais

Antes do conflito entre a Rússia e a Ucrânia começar, muitos brasileiros decidiram morar no país, que atualmente é atacado por tropas russas e, agora, amigos e parentes seguem aflitos com as incertezas deste momento. Além dos anônimos, famosos comentaram sobre este dilema.

Lucélia Santos, por exemplo, usou suas redes sociais para comentar que está preocupada com a situação da Ucrânia e, também, de um amigo que mora no país europeu. Em uma postagem emocionante, a famosa lembrou de uma viagem que fez há quatro anos. “Estive em 2018 na Ucrânia a convite do jornalista e apresentador de TV Dmitry Komarov. Agora estou inquieta com essa invasão da Rússia na Ucrânia, pois deixei lá vários companheiros de jornada. Dmitry estou aqui por você e sua família, terei muito prazer em receber vocês”.

Estive em 2018 na Ucrânia a convite do jornalista e apresentador de TV @komarovmir

Agora estou inquieta com essa invasão da Rússia na Ucrânia, pois deixei lá vários amigos e companheiros de jornada. Dmitri estou aqui por vc e sua família, terei muito prazer em receber vcs! ❤️ pic.twitter.com/lxJYFutEJo — Lucélia Santos (@luceliaoficial) February 24, 2022

Além da disposição de receber o amigo em sua casa, a atriz comentou sobre a polêmica. “Dizer que a Ucrânia é toda neonazista, seria o mesmo que dizer que o Brasil é todo miliciano”, disse a celebridade, que fez parte do elenco de inúmeras novelas da Globo.

LEIA TAMBÉM:

Dizer que a Ucrânia é toda neonazista , seria o mesmo que dizer que o Brasil é todo miliciano. — Lucélia Santos (@luceliaoficial) February 27, 2022

Enquanto isso, no “Mais Você”, da Globo, uma entrevista com um brasileiro que tentava sair da Ucrânia virou motivo de piada na web. No programa de terça-feira (01), o entrevistado exagerou em suas respostas para Talitha Morete, que substitui Ana Maria Braga, e deixou os internautas revoltados.

Na conversa, o entrevistado disse: “A gente comemora a morte de cada soldado russo. Quero estar lá (na Ucrânia) no dia da vitória”. A frase causou ira nas redes sociais e ele começou a ser “cancelado”.

Que vexame de entrevista no Mais Você “Comemorando morte de cada soldado russo”

“Eu não me vejo mais voltando para o Brasil, pois já me acostumei com a cultura daqui (04 anos)”

“Fiz questão de não me relacionar com brasileiros aqui” #maisvoce pic.twitter.com/GZakkgv99B — Fernando Mathias (@fernandinbahia) March 1, 2022

Um seguidor do programa da Globo escreveu: “Que vexame de entrevista no Mais Você ‘comemorando a morte de cada soldado russo’. ‘Eu não me vejo mais voltando para o Brasil, pois já me acostumei com a cultura daqui (04 anos)’. ‘Fiz questão de não me relacionar com brasileiros aqui’.

Outro disse: “Meu Deus, quem é essa pessoa no Mais Você”? Falando que toma café com os mais pobres na Ucrânia”. Já outro criticou fortemente a escolha do entrevistado: “#MaisVocê deveria sentir vergonha de dar palco para esse cara. “Ama” a Ucrânia, mas deixa namorado pra trás ao invés de ficar pra lutar com ele. É “contra guerra”, mas disse que comemora a morte dos russos. Não quer voltar ao Brasil pq não se sente daqui… é só um aproveitador mesmo”.

LEIA TAMBÉM: