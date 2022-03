Foto de Jojo Todynho com galã da Globo viraliza após boatos de gravidez

Jojo Todynho está em alta e, nesta terça-feira (01), a funkeira apareceu em uma foto divertida com Cauã Reymond, protagonista da novela “Um Lugar ao Sol”, da Globo. Na imagem, os amigos aparecem felizes durante um trabalho.

Ao saber da foto, que foi tirada durante uma viagem a Dubai, a apresentadora do Multishow, comentou: “Muito trabalho e diversão garantida”. Para quem não viu, na postagem os famosos aparecem de braços dados numa foto publicada pelo ator que escreveu: “Sobre nossa viagem”, em seu perfil do Instagram.

Enquanto Jojo aproveita cada momento da fama e dos holofotes, seu marido, o militar Lucas Souza, não teve paz e acabou enfrentando uma enxurrada de comentários maldosos referente ao seu relacionamento com a funkeira. Nada habituado com a alta exposição, ele resolveu agir.

Após denunciar ataques de ódio, o oficial do Exército enviou um comunicado onde afirmou que poderia processar os autores das publicações. “Devido à minha profissão, não posso ir para a internet e expor algumas mensagens e comentários preconceituosos que estou recebendo. A minha vontade é gravar um vídeo expondo esse pessoal e rebater à altura”.

Segundo ele, as mensagens enviadas por haters são de cunho racista. “São mensagens inacreditáveis, que eu nunca pensei que um ser humano poderia escrever. São mensagens de cunho racista e preconceituosas em relação à minha esposa”.

Em seguida, o marido de Jojo decidiu apagar sua conta no Instagram, onde acumulava mais de 600 mil seguidores. O oficial ainda disse que recebeu mensagens afirmando que ele nunca poderia ter se envolvido com uma “mulher fora dos padrões de beleza da sociedade”.

Jojo Todynho também falou sobre o assunto. De acordo com a famosa, o amado não soube lidar com a quantidade de haters que vinha recebendo. “O Lucas está bem, está trabalhando. Ele desativou o Instagram dele. A internet é um povo muito maldoso, malicioso. E é um meio que ele não precisa. Ele tem a profissão dele, e não soube lidar com isso. As pessoas são muito tóxicas, insuportáveis”.

