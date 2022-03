Fã de ‘La Casa de Papel’, Bruna Marquezine tieta atriz da série da Netflix

Bruna Marquezine está em Paris, onde assistiu ao desfile de Yves Saint Laurent, na noite desta terça-feira (01). Mas, o evento glamouroso contou com a presença de muitos famosos internacionais e a atriz brasileira não perdeu tempo e tietou os seus ídolos.

Na capital francesa, Bruna conversou com a atriz Úrsula Corberó, intérprete da personagem Tóquio, da série “La Casa de Papel”, que chegou ao fim na Netflix. As duas estavam na plateia do desfile e, depois da apresentação posaram para fotos, conversaram e deram várias risadas.

Bruna Marquezine e Úrsula Corberó após o desfile em Paris (Reprodução/Instagram)

Os vídeos e imagens foram compartilhados no Instagram de Bruna Marquezine. “Foi um enorme prazer conhecer você”, declarou a famosa brasileira, que acabou sendo elogiada pela atriz, que fez parte do elenco de uma das tramas mais queridinhas da Netflix.

A noite em Paris terminou com Úrsula falando sobre o look escolhido por Marquezine, estava com uma saia longa, blazer e uma bolsa-carteira vermelha. “Eu adorei sua roupa”, declarou a atriz espanhola, que estava com um figurino mais “discreto”.

LEIA TAMBÉM:

Bruna Marquezine escolhe look transparente para desfile em Paris (Reprodução/Instagram)

Bruna Marquezine desembarcou na França no início da semana. Na cidade luz, a famosa está aproveitando para relaxar e ter momentos de princesa. Antes de encontrar a Tóquio, da série “La Casa de Papel”, a atriz passou por alguns procedimentos estéticos faciais e fez uma máscara para limpar a pele.

Além de Marquezine, a Semana de Moda de Paris está sendo vista pela brasileira Isis Valverde e, em breve, pela cantora Anitta, que vai participar dos eventos pela primeira vez.

Bruna Marquezine na TV

A última novela de Bruna na Globo foi “Deus Salve o Rei”, onde ela interpretou Catarina de Lurton (Princesa de Artena). Antes disso, a famosa esteve no elenco de “Mulheres Apaixonadas”, “América”, “Salve Jorge” e “I Love Paraisópolis”, todas exibidas pela emissora carioca.

Bruna Marquezine tentou carreira internacional (Reprodução/Instagram)

Em 2022, a famosa gravou a série “Maldivas”, escrita e roteirizada por Natália Klein. Na trama, programada para estrear em 2022 na Netflix, ela interpreta Liz Morgado, uma moça do interior que vai ao Rio de Janeiro para investigar a misteriosa morte de sua mãe, Estela (Vanessa Gerbelli).

O elenco de “Maldivas” conta ainda com Manu Gavassi, Carol Castro, Sheron Menezzes, Klebber Toledo, Guilherme Winter, Samuel Melo, Romani, Ricky Tavares, Natália Klein, Ângela Vieira e Alejandro Claveaux.

LEIA TAMBÉM: