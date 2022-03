Em clique raro, Paolla Oliveira posta foto com irmãos: ‘Carnafamília’

A atriz Paolla Oliveira postou uma foto com dois de seus irmãos, Juliano e Leonardo. Raro, o clique mostrou a famosa curtindo o feriado em família.

“Carnafamília. Meus irmãos sempre presentes”, escreveu ela na legenda do post. Os comentários que se seguiram apontaram a semelhança entre os filhos de Daniele e José Everardo.

“Nem precisei ler a legenda pra saber que são seus irmãos... Os dedinhos grossos são idênticos”, comentou uma seguidora na foto da atriz.

A ocasião também foi uma oportunidade de Paolla celebrar o aniversário de Leonardo, a quem dedicou um post exclusivo para o momento.

“Como foi bom estar contigo nesses dias pra celebrar você, meu irmão! Feliz aniversário, feliz vida, feliz tudo que você se proponha a realizar. Parabéns!”, escreveu na legenda.

A tarde de sol rendeu: a atriz de 39 anos também aproveitou a sessão de fotos para se despedir do Carnaval. Dessa vez com uma peruca verde neon, provocou seus seguidores sorridentemente.

“Força na peruca que já é quarta-feira de cinzas”, escreveu Paolla na legenda.

Próxima novela

Paolla Oliveira estará na próxima novela das 19h na TV Globo, “Cara e Coragem”. Ela interpretará a protagonista da história, ao lado do ator Marcelo Serrado.

As primeiras gravações foram realizadas no estado de Minas Gerais, em dois locais: no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, ao norte do estado, e em Lapinha da Serra, na Serra do Cipó.

“Cara e Coragem” entra no ar após o fim de “Quanto Mais Vida, Melhor!”, em maio. Nela, Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado) formam uma dupla de dublês publicitários.

Após serem demitidos, eles abrem um negócio no ramo. Contudo, a jornada da dupla é impactada pela morte de Clarice, personagem de Taís Araújo.

