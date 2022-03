‘Cinderela’ ou ‘Homem-Aranha’? Oscar abre votação para público decidir ‘categoria’

Quem merece levar o Oscar, o “Homem-Aranha” de Tom Holland ou a “Cinderela” de Camila Cabello. Seja qual for a resposta, ela depende única e exclusivamente do público.

Uma das grandes novidades do Oscar neste ano, a categoria Fan Favorite faz parte de um novo momento da premiação. A ideia é dar aos espectadores a oportunidade de escolher qual filme favorito do ano, tal qual a Academia faz durante a cerimônia.

Até a próxima quinta-feira (3), o Oscar vai computar os tweets da hashtag #OscarsFanFavorite. São 10 possibilidades:

“Army of the Dead: Invasão em Las Vegas”

“Cinderela”

“Duna”

“Maligno”

“Minamata”

“Ataque dos Cães”

“Sing 2″

“Homem- Aranha: Sem Volta Para Casa”

“O Esquadrão Suicida”

“Tick, Tick... Boom!”

A Academia não considera oficialmente a hashtag #OscarsFanFavorite como uma nova categoria da premiação - mas tem toda a cara de uma.

Essa ação foi uma forma de driblar a rejeição do público a criação de uma categoria de Melhor Filme Popular, que deveria incluir produções de grande visibilidade e bilheteria.

Cenas favoritas

Também vai ser possível escolher as cenas favoritas de filmes de 2021, através de tweets na hashtag #OscarsCheerMoment.

Em ambas as hashtags, a Academia vai computar apenas 20 tweets por dia de uma mesma conta.

A edição de 2022

“Ataque dos Cães”, filme de Jane Campion, lidera as indicações, aparecendo doze vezes na lista de finalistas. Na sequência vem “Duna”, com dez indicações. “Belfast” e “Amor, Sublime Amor” concorrem em sete categorias, cada um.

E tem brasileiro no Oscar 2022: o carioca Pedro Kos foi indicado na categoria de Melhor Documentário de Curta Metragem, com “Onde Eu Moro”. O filme está disponível na Netflix.

A cerimônia de premiação da 94ª edição do Oscar será realizada no dia 27 de março, presencialmente, no tradicional Dolby Theatre em Hollywood.

A data foi pensada estrategicamente para não coincidir com a final do futebol americano nos Estados Unidos e as Olimpíadas de Inverno - e assim tentar reverter a tendência de queda de audiência na transmissão da cerimônia dos últimos anos.

