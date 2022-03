Cantor Diogo Nogueira, namorado de Paolla Oliveira, faz transplante capilar

O cantor Diogo Nogueira está de visual novo. Aos 40 anos de idade, ele se junta ao time de famosos que recorreram ao transplante capilar para evitar a calvície.

O sambista apareceu nas redes sociais nesta quarta-feira (2), com uma foto em que mostra os fios implantados. Ele celebrou o resultado de dez dias de aplicação.

“Mudança no visual! Com dez dias de transplante capilar, já dá pra ver a diferença de como estou. Curtiram?”, postou o artista em sua conta oficial no Instagram.

O transplante capilar consiste em usar o cabelo do próprio paciente para implantar nos folículos da área careca. O cabelo é retirado do couro na hora da cirurgia.

A cirurgia foi realizada na mesma clínica em que os atores Malvino Salvador e Marcelo Antony fizeram o procedimento.

Desde que começou a namorar com a atriz Paolla Oliveira, Diogo Nogueira tem prestado mais atenção em seu visual, assumindo um lado mais vaidoso.

Eles começaram a se relacionar em meados de 2021, mas só assumiram o romance publicamente em setembro.

Últimos lançamentos

A última música lançada por Diogo Nogueira foi “Deu Samba”, na última sexta-feira (25). A faixa chegou nas mãos do sambista de uma forma bem inusitada: através de marcações no Instagram.

Rennan Fiori, compositor da canção, exibiu um trecho da música e disse que gostaria de vê-la na voz de Diogo Nogueira. Os fãs do artista marcaram o cantor e ele concordou em gravar.

“Samba de Verão” é o último álbum de Diogo. Gravado em uma marina em Niterói, as imagens do DVD trazem um Rio de Janeiro de tirar o fôlego.

O disco conta com 24 faixas e participações de nomes como Zeca Pagodinho e o grupo Fundo de Quintal.

