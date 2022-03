Câncer de Ana Beatriz Nogueira comove fãs; veja algumas reações

A confirmação de que Ana Beatriz Nogueira, que está no ar na novela “Um Lugar ao Sol”, da Globo, foi diagnosticada com um câncer no pulmão, deixou os fãs da artista em choque, mas esperançosos, já que o tumor está em estágio inicial.

No Twitter, alguns perfis comentaram o assunto e mandaram forças para a famosa, que interpreta Elenice, mãe de Cauã Reymond, protagonista da trama das 21 horas. A página Best of Cauã Reymond comentou: “Muita força e saúde para a grandiosa atriz Ana Beatriz Nogueira que descobriu um câncer no pulmão em um de seus exames de rotina. Ela fará uma cirurgia em breve e passa bem ❤️”.

Outro fã de Ana Beatriz escreveu, ao compartilhar uma foto da atriz na novela “A Vida da Gente”, reprisada durante a pandemia: “Se Deus quiser a maravilhosa Ana Beatriz Nogueira vai se recuperar logo desse câncer e voltar servir atuações impecáveis como ela sempre fez,mesmo que nos mate de raiva como era com a Eva esse cão de A Vida da Gente”.

Um terceiro perfil da rede socialpostou diversas fotos da veterana da Globo e desejou “Melhoras pra Ana Beatriz Nogueira!! Que ela se recupere e vença essa doença com a mesma garra que entregou personagens icônicas. Força 💪❤️”.

Veja alguns posts

Ana Beatriz Nogueira, estamos com você!

📷: Ana Branco pic.twitter.com/Y1UGMx9TlA — iss 🌈🇸🇾 (@sapatroas) March 2, 2022

Melhoras pra Ana Beatriz Nogueira!! Que ela se recupere e vença essa doença com a mesma garra que entregou personagens icônicas. Força 💪❤️ pic.twitter.com/rQ54ckPcZS — 𝚍ı𝚎𝚐𝚘 ☀️ (@teledramafan) March 2, 2022

LEIA TAMBÉM:

Se Deus quiser a maravilhosa Ana Beatriz Nogueira vai se recuperar logo desse câncer e voltar servir atuações impecáveis como ela sempre fez,mesmo que nos mate de raiva como era com a Eva esse cão de A Vida da Gente pic.twitter.com/0NqVHTEOIc — Filipe Arthur (@OFilipeArthur) March 2, 2022

Muita força e saúde para a grandiosa atriz Ana Beatriz Nogueira que descobriu um câncer no pulmão em um de seus exames de rotina. Ela fará uma cirurgia em breve e passa bem ❤️ pic.twitter.com/R5A96Gdx8G — ʙᴇsᴛ ᴏғ ᴄᴀᴜᴀ̃ ʀᴇʏᴍᴏɴᴅ (@bestofreymond) March 2, 2022

torcendo para dar tudo certo para a ana beatriz nogueira🙏🙏 — lorrany (@lilibetwhstan) March 2, 2022

Que os anjos da cura estejam ao lado da Ana Beatriz Nogueira, essa atriz maravilhosa.

Que mais uma vez eles ajudem ela a passar por mais esse desafio em sua vida. Que ela se recupere desse câncer e possa continuar ao lado dos seus e nos abrilhantando com seu talento. Amém 🙏 — Monica Fortes🐊 (@frulanis) March 2, 2022

LEIA TAMBÉM:

muita luz pra ana beatriz nogueira, vai vencer, sem dúvidas! <3 — Eu, Laís 🇺🇦 (@laispalhano) March 2, 2022

Diagnóstico da atriz

Ana Beatriz Nogueira está tratando de um tumor em estágio inicial. Segundo informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a atriz de “Um Lugar ao Sol” vai passar por cirurgia e deve voltar ao trabalho na Globo no mês de maio, quando começa a gravar a trama “Olho por Olho”, de João Emanuel Carneiro, que estreará após “Pantanal”, na faixa das 21 horas.

O tratamento contra o câncer de pulmão não vai atrapalhar o fim da novela “Um Lugar ao Sol”, onde interpreta o papel de Elenice, já que o folhetim está totalmente gravado. Vale ressaltar que a personagem da atriz terá um desfecho trágico. Isso porque Elenice será diagnosticada com Mal de Alzheimer, será internada em uma clínica e morrerá por complicações da covid-19.

Ainda segundo Patrícia Kogut, a doença foi descoberta após a realização de uma tomografia. A atriz teve influenza e precisou passar pelo exame. Nele, os médicos detectaram um pequeno tumor em seu pulmão. Tanto a equipe médica de Ana Beatriz como a própria artista estão otimistas em relação ao sucesso da operação, uma vez que o câncer no pulmão foi descoberto de forma bem precoce.

Esclerose múltipla

Em 2018, Ana Beatriz revelou que sofre de esclerose múltipla desde 2009. A doença autoimune compromete a função do sistema nervoso. A atriz teve surtos enquanto gravava a novela “Caminho das Índias” e contou que foi muito difícil receber o diagnóstico. A síndrome, porém, tem sido mantida sob controle.

LEIA TAMBÉM: