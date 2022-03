‘Cada vez mais a gente fica fraco’, diz Eslo após saída de Larissa do ‘BBB 22′

Eslo analisa jogo após saída de Larissa do 'BBB 22' Redes sociais (Reprodução)

A eliminação de Larissa no paredão da última terça-feira (1º) no “BBB 22″ abalou os habitantes do quarto Lollipop. Os brothers se reuniram na área externa da casa e analisaram o jogo. Para Eslovênia, a cada paredão o grupo se enfraquece enquanto seus rivais despontam.

“Essa é a sensação. Cada vez mais eles ficam fortes, cada vez mais a gente fica fraco. Parece que a gente está indo para um lugar totalmente errado. Sempre sai, sempre sai...”

Eliminação de Larissa

Larissa foi a sexta eliminada do “BBB 22″. A ex-moradora da casa de vidro não agradou o público e não foi capaz de passar pelo seu primeiro paredão, disputado contra Arthur Aguiar e Linn da Quebrada. Ela deixou o reality show com 88,59% dos votos. Arthur, por sua vez, recebeu 5,9 % dos votos e Lina, 5,51%.

Arthur Larissa e Linn da Quebrada disputaram o paredão do "BBB 22" (Reprodução)

Natural de Limoeiro, em Pernambuco, a sister chegou falando que iria movimentar o jogo, mas, dentro do programa, acabou entrando na onda de outros participantes.

A influenciadora digital de 25 anos chegou contando tudo que sabia como telespectadora, inclusive que Jade Picon, sua aliada dentro do jogo, era vista com bons olhos e Arthur, seu rival no paredão, nem tanto. Mas tudo mudou ao parar na eliminação, onde ela disse que o ator era muito querido pela audiência.

Na segunda-feira (28), após o jogo da discórdia, Larissa foi tirar satisfação com Arthur, depois que foi chamada de figurante dentro do reality. Sem argumentos, a pernambucana afirmou que não teve tempo de mostrar o que queria. “Eu não consegui mostrar para quê eu vim aqui. Eu vim aqui pela minha família, por mim. E eu não consegui mostrar isso aqui dentro. Eu falei que iria fazer algo aqui, mas não consegui, porque eu sou uma pessoa muito coração”, disse.

Já com Linn da Quebrada sua postura foi outra. Na cozinha da xepa, Larissa afirmou para a cantora: “Lina, a gente vai voltar desse Paredão. Pensei positivo que, em 2022, eu estaria no BBB e vou voltar desse paredão. O público vai me dar essa chance”.

Ainda na segunda-feira, a sister passou a tarde se arrumando e, quando terminou, ficou olhando para o botão e levantou a hipótese de ser a segunda participante ao desistir do jogo. Em seguida, foi ao confessionário e as câmeras do local foram cortadas.