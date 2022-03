BBB 22: “Nada vai me derrubar”, diz Jade após saída de Larissa

Reunião do grupo do quarto Lollipop após eliminação de Larissa (Reprodução)

A eliminação de Larissa na edição desta terça-feira do BBB 22 abalou as colegas do quarto Lollipop, entre elas a influenciadora Jade Picon, que chorou após a saída da sister.

Larissa foi eliminada com 88,69% dos votos. Ela enfrentava Arthur Aguiar e Linn da Quebrada no sexto paredão do programa.

Lembrando a formação do paredão, quando dois de seus integrantes (Vini e Eli) não votaram conforme havia sido combinado, ela desabafou para Eslovênia. “Cara, por uma cagada”, disse.

Após a saída da sister, o surfista Pedro Scooby foi consolar Jade e falou para ela sobre a necessidade de estar preparado para o jogo. “Com as dinâmicas que são, tem que se preparar psicologicamente”, disse.

Jade disse que está preparada, que chora quando os amigos saem, mas no outro dia fica bem. “Nada vai me derrubar”, disse ao amigo.

Scooby disse a ela também que ela é como se fosse sua irmã e que nunca votaria nela, no PA e no DG. “Minhas prioridades aqui são a Eslovênia e o Vini”, afirmou.

Cada vez mais fracos

A eliminação de mais um participante do grupo Lollipop está mexendo com os nervos das sisters, que agora pensam na liderança como única forma de livrá-las do paredão.

“Se eu for semana que vem, já sei que vou sair, vou colocar a minha melhor roupa”, disse Laís, com concordância de Eslovênia.

“Essa é a sensação. Cada vez mais eles ficam fortes, cada vez mais a gente fica fraco. Parece que a gente está indo para um lugar totalmente errado. Sempre sai, sempre sai...”, disse Eslô.

Jade chamou a atenção dos companheiros de quarto para a necessidade estreitarem a aliança e jogarem juntos para evitar outra eliminação o grupo. “Só que, se esse erro for cometido mais uma vez, vai mais um. E depois vai outro e depois vai outro”, explicou.