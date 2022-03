BBB 22: marido de Tiago Abravanel usa emoji de vômito após Globo retirá-lo da vinheta

Um emoji de vômito foi a forma encontrada pelo marido do ex-bbb Tiago Abravanel repudiar a atitude da TV Globo, que retirou a imagem do ator e cantor Tiago Abravanel da vinheta de aberturas do BBB 22.

Fernando Poli usou o stories de seu Instagram para mostrar um vídeo da aberturas e comentar a atitude da emissora. “Tiraram o Tiago!”. Na legenda, Poli também demonstrou que não aprovou a mudança. “Sem palavras, Globo”, escreveu. A reclamação foi acompanhada do emoji.

Mas o caso de Tiago não isolado. Desde o começo do programa, os participantes que desistem do reality não têm mais espaço em nenhuma atração ligada ao reality. Seus nomes são retirados das vinhetas e eles também não são convidados para a festa que marca o encerramento do programa, muito menos para outros programas que repercutem o que acontece na casa mais famosa do Brasil.

Stories (Reprodução / Instagram)

A única exceção foi feita no ano passado, com o ator Lucas Penteado, que mesmo desistindo ainda teve espaço na programação da TV para falar sobre o jogo.

DESISTÊNCIA

Tiago Abravanel usou as redes sociais para explicar a seus fãs os motivos que culminaram com sua desistência do BBB 22.

Segundo ele, com a chegada de Larissa e Gustavo na casa de vidro. Larissa o chamou é disse: “Você é muito legal, mas cuidado com a sua língua”. O Ator confessou que ficou preocupado de estar passando a imagem de falso e mentiroso. “Coisas que eu não sou.”

O ator também revelou que tinha muita dificuldade de jogar já que tinha afinidade com todos os grupos da casa.

De qualquer forma, o ator disse que se sente confortável com sua decisão.

“Estou bem, feliz e em paz”, iniciou o ex-brother. Ele ainda disse: “Muitas pessoas não entenderam e não compreenderam a minha atitude de apertar o botão para sair dessa loucura. Mas vou explicar exatamente como tudo isso passou dentro de mim”.