‘BBB 22′: Eli lamenta escolhas no jogo e vê Vyni em risco

A eliminação de Larissa na última terça-feira (1º) no “BBB 22″ abalou mesmo as estruturas dos habitantes do quarto Lollipop, entre eles Eliezer. Em conversa com Lucas, na academia, o designer refletiu sobre como seu voto poderia ter mudado o destino da sister e revelou seu receio de que Vinicius possa integrar o próximo paredão.

“Aí vem uma outra questão que é pior ainda. Um dia depois, as pessoas colocam o Vyni como figurante e deixam bem claro que ele é descar... na visão deles, o Vyni não agrega em nada ao jogo. Ou seja, na minha leitura, ele é um próximo alvo. Justamente a pessoa que eu mais gosto aqui”, disse Eliezer. “Eu salvei uma pessoa que vai colocar a pessoa que eu mais gosto aqui na reta”, completou, em referência a Douglas Silva.

Jade indignada

A votação para a formação do paredão nesta semana ocorreu em duplas. Eli e Vyni descumpriram o combinado com os brothers de quarto e mudaram sua indicação, o que deixou Jade Picon indignada.

Jade se revolta ao descobrir voto de Vyni e Eli Twitter (Reprodução)

No domingo (27), a influenciadora questionou os colegas sobre as escolhas de cada um. Foi quando descobriu que Vinicius e Eliezer não seguiram o plano.

“Você votou em quem, Larissa?”, perguntou Jade. “Em DG”, respondeu a sister. “E você, Eli?”, perguntou Jade, mais uma vez. “Na Jessi”, respondeu o publicitário. “Put* que pari*! Por que vocês fizeram isso?”, quis saber a influencer.

Na ocasião, Larissa disparou: “Se vocês tivessem votado com a gente, eu não tava no paredão?!”. Eli tentou se defender: “A gente não sabia que Scooby tinha voto peso dois”.

“Fod*-se, a gente teria ganho se tivesse seguido o combinado!”, disse Jade, nervosa.

“Combinado é combinado. Eu também não queria ir nele”, ressaltou Laís sobre voto em DG.

Saída de Larissa

Larissa deixou o reality show com 88,59% dos votos. Ela disputava a preferência do público com Arthur Aguiar, que recebeu 5,9% dos votos, e Linn da Quebrada, que teve 5,51%.

Natural de Limoeiro, em Pernambuco, a sister chegou falando que iria movimentar o jogo, mas, dentro do reality show, acabou entrando na onda de outros participantes e deixou de lado as promessas que fez durante o isolamento na casa de vidro.