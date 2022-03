Ator revela que quase disse “não” ao convite de estrelar ‘Vikings: Valhalla’

Desde a estreia na Netflix, ‘Vikings: Valhalla’ vem recebendo muitos elogios, não somente pelos fãs da série ‘Vikings’, mas também por novos fãs que foram fisgados pelo enredo dessa aventura dramática com elementos históricos. A série se passa cerca de 100 anos após os eventos de ‘Vikings’, que teve sua última e sexta temporada liberada na Netflix em dezembro de 2021.

‘Vikings: Valhalla’ tem seu enredo focado em três personagens principais: o reverenciado governante viking Harald Hardrada (Leo Suter), o explorador Leif Eriksson (Sam Corlett) e a líder religiosa nórdica antiga Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), estes últimos filho e filha do viking Erik, o Vermelho.

Sam Corlett, que interpreta o explorador nórdico Leif Eriksson, deu uma entrevista recente ao The Hollywood Reporter e relembrou ter pedido que seu próximo trabalho “exigisse tudo de mim, emocional, mental e fisicamente”. Bom, parece que ele conseguiu!

O ator australiano de 26 anos disse ter encarado uma maratona, tanto física quanto mental, para viver seu personagem. Ele dividiu que começou todos os dias de gravação com meditação, corrida de 7km e mergulho nas águas frias do mar da Irlanda. Vale lembrar que a série foi filmada, em sua grande parte, Wicklow, na Irlanda.

Além disso, ele revelou fazer levantamento de peso todas as noites: “Era uma rotina bastante militante. Fiquei em uma cabana à beira do rio por uma semana e mergulhei no que pensei que as memórias [de Leif] pudessem ser e imbuí todo o mundo de sua existência”.

A dúvida

O The Hollywood Reporter, Sam assumiu ter tido dúvida antes de aceitar o papel em ‘Vikings: Valhalla’, mas confessou que já filmou as duas primeiras temporadas. “É um longo compromisso e fazer o mesmo papel por muito tempo e foi meio assustador porque é justamente este ponto o que me excita como artista. Como protagonista ou regular da série, você assina por seis ou sete temporadas”, disse ele.

Sam disse que essa hesitação “foi completamente desfeita quando comecei a ler mais e mais roteiros; o personagem evoluiu muito e foi bom compartilhar essa jornada com ele”.