Após três anos, Bruno Gagliasso fala sobre o rompimento com a Globo

Durante 18 anos, Bruno Gagliasso foi visto em novelas e séries da Globo, mas em 2019, o galã decidiu que era o momento de buscar novas memórias e personagens além daqueles mocinhos das tramas criadas no Projac, então, ele encerrou o seu contrato com a emissora.

Agora, três anos após o fim deste relacionamento duradouro, o famoso resolveu falar sobre o sentimento que surgiu após sua saída. " Sinto uma liberdade e uma vontade de descobrir novas histórias. É uma época de acolhimento, parceria e troca”, contou ele.

Aos 40 anos, Gagliasso está trabalhando no streaming, espaço que atrai cada vez mais atores e atrizes da Globo. Recentemente, o famoso está no elenco de “Operação Maré Negra”, série produzida pela Amazon Prime Video. “Ter o streaming no Brasil na época que a cultura e o cinema estão sendo dilacerados faz total diferença” relatou ele ao Splash.

Fora da Globo, Bruno Gagliasso estreia em "Operação Maré Negra", da Amazon Prime (Reprodução)

O convite para a produção internacional chegou quando Bruno Gagliasso estava vivendo na Espanha. Na trama, ele vive um traficante que faz parte desta história que fala da descoberta do primeiro narcosubmarino que chegou à Galícia carregado de drogas após atravessar o Atlântico em 2019.

“É um tema muito quente, é a principal rota das drogas no país. Fiquei chocado porque beira o absurdo, só que é real. Se você visse o semi-submersível, seria assustador. Nunca que eu entraria ali! Deram sorte de não terem morrido”, declarou.

Bruno Gagliasso ressaltou: “A forma de combater a droga é com a educação e a descriminalização. Quem tem que ir preso não vai e sim quem precisa daquilo para viver. A gente vive num país em que um militar é visto com um helicóptero cheio de cocaína e não acontece nada com ele”.

Bruno Gagliasso e Titi (Reprodução/Instagram)

Ao deixar o contrato exclusivo com o Projac, o ator ganhou mais espaço e começou a ser chamado para diferentes conteúdos. No cinema, por exemplo, ele apareceu em “Marighella” e, também, está se preparando para interpretar um personagem em “Santo”, série espanhola da Netflix.

“Fiquei pensando muito nisso de chegar aos 40. A maturidade me trouxe a serenidade de escolher caminhos que meus filhos vão se orgulhar. Quero deixar um legado de educação, de ter respeito a tudo que vivi, ao que escolhi como ator e ser humano”.

