8 fatos muito particulares sobre William Levy, ‘Café con Aroma de Mulher’, que você precisa saber

O ator William Levy ganhou destaque internacional após seu papel em “Café com Aroma de Mulher”, remake da telenovela colombiana de 1994, que está disponível na Netflix. De origem cubana, todos querem saber mais sobre a vida do gala e aqui vão alguns fatos íntimos da vida dele.

Ele teve uma infância difícil em Cuba

“Embora eu tenha tido uma bela infância em Cuba, devo dizer que não foi das mais fáceis. Com apenas um quarto de frango por pessoa por mês, um pedaço de pão por pessoa por dia e rações de comida limitadas, eu estava sempre com fome “, escreveu o ator em suas redes socias.

“Mas a parte mais difícil de crescer em Cuba, a parte que atacou nossas almas, foi não ter liberdade. Nossa capacidade de sonhar e nossos destinos eram limitados. Sabíamos que não importa o quanto trabalhássemos ou estudássemos ou quão grandes fossem nossos sonhos, sempre teríamos os mesmos resultados. Estávamos todos destinados a viver a mesma vida pobre e miserável, sem futuro, finalizou.

Ele participou de um reality show

William parificou, em 2003, do Em 2003, do reality ‘Protagonistas de novela’, da Telemundo, no qual os produtores buscavam os perfis ideais par atuar em novelas. O mais interessante é que a concorrente que ganhou é, atualmente, a mãe dos filhos do ator.

Ele tem dois grandes amores

O ator é pai de Christopher, de 16 anos, e Kayle, de 11 anos. Ele afirma que os dois são os amores da sua vida e que é um pai dedicado.