‘The Batman’ não deve estrear na Rússia

'The Batman'. Foto: Divulgação

A Warner Bros. tomou a decisão de adiar o lançamento do filme ‘The Batman’ na Rússia enquanto o país continua sua invasão à Ucrânia. “À luz da crise humanitária na Ucrânia, a WarnerMedia está adiando o lançamento de seu longa-metragem ‘The Batman’ na Russia. Continuaremos monitorando a situação à medida que ela evolui. Esperamos uma solução rápida e pacífica para esta tragédia”, disse um porta-voz da WarnerMedia através de um comunicado.

O filme ‘The Batman’ trará Robert Pattinson no papel do homem-morcego acompanhado de grande elenco. O filme estreia dia 3 de março nos cinemas de todo o mundo.

Ainda não há informações sobre o que acontecerá com os demais filmes da Warnes Bros. com estreias previstas para este ano na Rússia, como ‘Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore’, para 14 de abril, e a animação ‘DC League of Super-Pets’, para 19 de maio.

A Sony Pictures também seguiu o exemplo da Warner e cancelou o lançamento do filme ‘Morbius’ na Rússia. ‘Morbius’ estreia mundialmente dia 31 de março.

A Rússia é um dos principais mercados globais de bilheteria e um território lucrativo para a indústria do cinema de Hollywood. Para você ter uma ideia, a Sony Pictures arrecadou no país cerca de $ 44,5 milhões de dólares somente com o longa ‘Homem-Aranha: Sem volta para casa’.

O primeiro grande estúdio a tomar a decisão de adiar lançamentos na Rússia foi a Disney, que na última segunda-feira, 28 de fevereiro, anunciou a suspensão de seus negócios com o país

“Dada a invasão não provocada da Ucrânia e a trágica crise humanitária, estamos adiando o lançamento de filmes teatrais na Rússia, incluindo ‘Turning Red’, da Pixar”, disse um porta-voz da Walt Disney Co. em um comunicado.

“Tomaremos futuras decisões de negócios com base na situação em evolução. Enquanto isso, dada a escala da emergente crise de refugiados, estamos trabalhando com nossas ONGs parceiras para fornecer ajuda urgente e outra assistência humanitária aos refugiados”, completou o comunicado da Disney.