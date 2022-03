Spin-off de ‘The Boys’ está entre as novidades de março do Amazon Prime Video

O Amazon Prime Video anunciou suas novidades para o catálogo no mês de março. Ao menos vinte e sete produções entram para a lista de títulos disponíveis no serviço, entre produções originais e licenciadas.

Dentre as originais da plataforma, destaque para o filme “Meu Filho”, estrelado por James McAvoy (”X-Men: Primeira Classe”) e Claire Foy (”The Crown”). Eles formam um ex-casal e descobrem que o filho foi sequestrado durante um acampamento. Vale ressaltar que McAvoy não recebeu nenhum roteiro para as gravações.

Também vale menção à animação “The Boys Presents: Diabolical”, um spin-off da principal série de super-heróis do Amazon Prime Video. São oito histórias de heróis do mesmo universo da série, em que os personagens são bebês viciados no Composto V.

Já entre os conteúdos licenciados, destaque para a franquia “Rocky”, que chega completa ao catálogo na próxima sexta-feira (4) - incluindo os reboots estrelados por Michael B. Jordan, “Creed”. A série de filmes é famosa por lançar Sylvester Stallone ao estrelato em Hollywood.

Tem ainda a inclusão de “Turma da Mônica: Lições”, que ainda está em cartaz nos cinemas, mas já chega ao Amazon Prime Video no dia 11 de março. O filme é produção da Globo Filmes, então deve permanecer por tempo limitado na plataforma.

Confira a lista completa de estreias do Amazon Prime Video em março:

01/03

Meu Filho

Greed: A Indústria da Moda

Os Pinguins de Madagascar

O Bebê de Rosemary

Shrek

Jornada nas Estrelas: O Filme

A Firma

04/03

The Boys Presents: Diabolical

Star Trek: Picard - Temporada 2

Vigaristas em Hollywood

Creed: Nascido Para Lutar

Creed II

Rocky

Rocky II

Rocky III: O Desafio Supremo

Rocky IV

Rocky V

Rocky Balboa

10/03

Harina

11/03

Upload

Eiffel

Turma da Mônica: Lições

18/03

Águas Profundas

Infiltrado

25/03

As Trambiqueiras

Respect: A História de Aretha Franklin

RoboCop

