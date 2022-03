Série da HBO previu, em 2019, conflito entre Rússia e Ucrânia

Desde que a crise entre Rússia e Ucrânia se intensificou nos últimos dias, algumas notícias que filmes e séries poderiam ter previsto a situação começaram a surgir.

Mais recentemente, uma produção em especial tem chamado a atenção dos cinéfilos e curiosos por sua proximidade e semelhança com o que vem acontecendo na vida real. A série da HBO e BBC, de 2019, ‘Years and Years’, que acompanha a vida da família Lyons entre os anos de 2019 e 2034.

Neste período de tempo, a família Lyons, que viva na cidade de Manchester, na Inglaterra, se vê sendo substituída robôs em seus empregos, comidas sendo produzidas por bactérias e doenças serem diagnosticadas a distância.

Logo no primeiro episódio, que se passa em 2019 somos apresentados ao seguinte cenário: uma possível reeleição de Donald Trump, a morte de Angela Merkel, a criação pela China de uma base militar em uma ilha artificial e a ascensão de uma candidata caricata de extrema-direita no Reino Unido, Viv Rook é interpretada pela atriz Emma Thompson.

Quando o episódio avança para o ano de 2022, reportagens na TV mostram uma agitação política de rebeldes na Ucrânia, em que a Rússia é convidada a intervir, mandando seus tanques para a capital ucraniana, Kiev.

Nos anos seguintes, a série revela que a intervenção foi, na verdade, um golpe de Estado orquestrado pela Rússia, que organizou um plebiscito em que 97% dos ucranianos dizem querer cidadania russa. Na minissérie, a invasão é seguida de uma migração em peso de ucranianos refugiados, buscando asilo político no Reino Unido.

Isso é tão Black Mirror

‘Years and Years’ é constantemente comparada com o sucesso da Netflix, ‘Black Mirror’, por abordar os impactos do avanço da tecnologia em nossas vidas, além de falar sobre crises climáticas, políticas e humanitárias. No entanto, a produção da HBO se destaca por sua fidelidade à realidade cada vez mais próxima na sociedade.

Na época em que foi lançada, o roteirista e criador da série, Russell T. Davies, contou em entrevista à BBC que a história é como “um drama épico que segue uma família durante mais de 15 anos de mudanças políticas, econômicas e tecnológicas.”

O criador explicou ainda que se inspirou no noticiário do período, como a proibição da homossexualidade na Chechênia, para adaptar a história. Meses depois de escrever a ideia, disse Davies em 2019 ao jornal USA Today, um incidente envolvendo navios de guerra da Ucrânia e da Rússia já sugeria uma tensão política entre os dois lados.

⋅ ⋅ ⋅

