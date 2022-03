No camarote do ‘BBB 22’, famosa revela momentos difíceis antes da fama

Conquistar a tão sonhada fama e dinheiro nem sempre é algo fácil. Como muitas celebridades, alguns participantes do “BBB 22″ precisaram lutar para conquistar seu espaço. Em uma conversa na cozinha da xepa, Linn da Quebrada revelou que passou por muitas dificuldades antes de ser convidada para o camarote do reality show.

Durante um papo com Larissa, Laís, Eslovênia e Lucas, a cantora e atriz, que está no paredão do “Big Brother Brasil”, contou que, quando não tinha dinheiro, ia para um shopping esperar os restos de comida para se alimentar.

“Na hora da fome, mulher… Sabe o que eu fazia quando eu não tinha dinheiro mesmo? Eu ia pro shopping, ficava vendo quem deixava alguma coisa assim… Ia lá, sentava na mesa depois que a pessoa saía. Eu fazia bem isso. Tranquila. Tem gente que deixa muita comida, tem gente que deixa ‘horrores’ comida”, explicou.

Linn da Quebrada (Foto: Reprodução/Instagram)

Após ouvir o relato de Linn, os brothers e sister comentaram sobre o assunto: “E é pecado desperdiçar comida”, opinou Larissa. “Só que olha como os seguranças são ruins. Se eles veem, eles mandam a gente embora. Eles não deixam. Eles falam que a comida é do cliente. Se o cliente decidiu deixar, tem que jogar fora”, completou a famosa.

Linn e o jogo da discórdia

O jogo da discórdia da última segunda-feira (28) no “BBB 22″ agitou as noites do brothers, como de costume. Desta vez, a proposta era elencar os “personagens” desta edição. Linn da Quebrada ficou com o papel de maior antagonista. A cantora recebeu quatro votos e ganhou elogios por sua inteligência e forma de jogar.

Os participantes também tinham que escolher quem se encaixaria no papel de coadjuvante e figurante. Laís “ganhou” como a maior coadjuvante, com três menções, e Vyni foi eleito o maior figurante, com quatro votos.

Quanto ao papel de protagonista, cada jogador votou em si mesmo, com exceção de Pedro Scooby, que preferiu escolher o seu amigo Paulo André para assumir o posto.

Linn da Quebrada no paredão

Linn da Quebrada, Larissa e Arthur Aguiar formam o paredão desta semana no “BBB 22″. Lina foi indicada à berlinda pelo líder Paulo André. Ela se juntou a Arthur e Lucas - esses últimos foram os primeiros a serem eliminados da prova do líder e foram automaticamente emparedados.

Pela casa, a dinâmica de votos confundiu os grupos. As indicações deveriam ser em dupla (as mesmas que disputaram a prova do líder) e em consenso. Acabaram empatando Douglas e Larissa, ficando a cargo do líder desempatar. Ele escolheu Larissa.

Como Lina foi indicada do líder, não disputou o jogo do bate e volta. Participaram então Lucas, Arthur e Larissa. Na prova, eles deveriam escolher entre várias caixas as que somavam pontos, e o primeiro a fazer três pontos estaria livre do paredão. Larissa até disparou na frente e chegou a ter dois pontos de vantagem, mas o jogo virou, e no final, Lucas se deu bem e ficou de fora da eliminação.

