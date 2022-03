Netflix divulga trailer do filme ‘Sorte de Quem?’

A Netflix divulgou na segunda-feira (28), o trailer no seu novo filme Sorte de Quem?, que estreia na plataforma de streaming ainda neste mês, no próximo dia 18 de março.

A história gira em torno de um casal - interpretado por Lily Collins, de Emily em Paris, e Jesse Plemons, indicado ao Oscar pela atuação em Ataque dos Cães - que chega em sua casa de férias e acaba virando refém de um bandido (Jason Segel, de How I Met Your Mother).

O inusitado é que o ladrão força os dois a ajudarem a roubar a própria casa.

A produção é inspirada nas obras do britânico Alfred Hitchcock e dirigida por Charlie McDowell, que foi diretor de Complicações do Amor.

O trailer de Sorte de Quem? pode ser conferido no Youtube, Clique abaixo:

LGBTQ+

Na próxima quinta-feira, 3, o filme Madalena entrará para o catálogo da Netflix. A produção brasileira aborda a brutalidade que a população LGBTQ+ enfrenta e narra a história do desaparecimento de uma transexual no interior do centro-oeste brasileiro.

O longa-metragem dirigido pelo mato-grossense Madiano Marcheti já conquistou prêmios no Peru e na Turquia, além de ter participado de diversos festivais internacionais de cinema, como o 50º Festival Internacional de Cinema de Roterdã, na Holanda.

Madalena é o nome da mulher trans desaparecida, mas a trama conta com mais três personagens centrais. Luziane (Natália Mazarim), Cristiano (Rafael de Bona) e Bianca (Pamella Yule) têm suas histórias relacionadas à Madalena e conduzem a narrativa por diferentes ângulos.

No Brasil, o filme foi exibido na 45ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e premiado no Festival Mix Brasil de Cultura e Diversidade.

Na Netflix, uma das principais plataformas de streaming do mundo já é possível assistir à prévia do longa do diretor Madiano Marcheti.

Veja o trailer abaixo: