Membros da realeza “estão rezando” para que a Rainha se recupere da Covid-19

Desde que a Rainha Elizabeth testou positivo para a Covid-19, os membros da realeza estão receosos por seu estado de saúde. Uma fonte não identificada e próxima do Palácio de Buckingham confirmou para o Daily Star que o diagnóstico da monarca fez a família real “prender a respiração” e que estão “aterrorizados”.

O anúncio do teste positivo da Rainha Elizabeth II aconteceu no último dia 20 de fevereiro, através de um comunicado oficial do Palácio de Buckingham. O Palácio reiterou que ela sentia, até o momento, “sintomas leves de resfriado”. As tarefas leves da Rainha incluem a leitura de documentos de ministros do governo do Reino Unido e de representantes da Commonwealth enviados a ela todos os dias, aprovando e assinando-os quando necessário.

O fato é que, nas últimas duas semanas, a Rainha Elizabeth II tem cancelado diversos compromissos oficiais e só manteve um em sua agenda, a reunião semanal com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, para tratar da repercussão da crise entre Rússia e Ucrânia no dia 23 de fevereiro.

Leia mais: Rainha Elizabeth cancela mais um compromisso público

A fonte do Daily Star disse ainda que a Rainha pode ter sido diagnosticada com Covid-19 no pior momento possível. “Todos na família estão rezando para que Sua Majestade fique bem. Mas há preocupações de que ela possa ter sido exposta no pior momento possível. Há uma angústia crescente que seu sistema imunológico pode não ser capaz de enfrentar o vírus. É uma época assustadora”.

“A realeza está de boca fechada e mostrando uma boa fachada, mas não há dúvida de que este é um cenário extremamente preocupante. O país inteiro está abalado”.

Procurado por diversos veículos da imprensa britânica, o Palácio de Buckingham insiste que a Rainha está triplamente vacinada e que continuaria esta semana com seus deveres leves em sua mesa.

Os próximos compromissos da Rainha

No dia 14 de março a Rainha terá um compromisso na Abadia de Westminster. A cerimônia tem relação com as comunidades membro da Commonwealth. Já no dia 29 de março será realizada uma cerimônia de tributo ao seu esposo, o príncipe Philip, que faleceu no ano passado aos 99 anos.