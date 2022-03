Mais Você vira piada na web após entrevistado falar sobre conflito entre Rússia e Ucrânia

A situação dos brasileiros na Ucrânia está cada dia mais difícil e, com isso, o “Mais Você”, programa de Ana Maria Braga acabou abrindo espaço para tratar do tema, que está em alta. Nesta segunda-feira (28), por exemplo, uma reportagem mostrou alguns jogadores de futebol que tentam deixar o país e fugir do clima de guerra instalado com o conflito com a Rússia.

Já nesta terça-feira (01), uma entrevista com um brasileiro que está tentando deixar a Ucrânia deixou os internautas revoltados, elevando a discussão nas redes sociais. Em conversa com Talitha Morete, que está substituindo Ana, o entrevistado disse: “A gente comemora a morte de cada soldado russo. Quero estar lá (na Ucrânia) no dia da vitória”.

#MaisVocê deveria sentir vergonha de dar palco para esse cara. “Ama” a Ucrânia, mas deixa namorado pra trás ao invés de ficar pra lutar com ele. É “contra guerra”, mas disse comemora a morte dos Russos. Não quer voltar ao Brasil pq não se sente daqui… é só um aproveitador mesmo. pic.twitter.com/xzpmyrIHWB — Wirt Peartree (@WirtPeartree) March 1, 2022

A frase causou ira nas redes sociais e ele começou a ser “cancelado”. Um seguidor do programa da Globo escreveu: “Que vexame de entrevista no Mais Você ‘comemorando a morte de cada soldado russo’. ‘Eu não me vejo mais voltando para o Brasil, pois já me acostumei com a cultura daqui (04 anos)’. ‘Fiz questão de não me relacionar com brasileiros aqui’.

Meu Deus quem é essa pessoa no mais você??

Falando que toma café com os mais. Pobres na Ucrânia. Afffffffff#maisvocê pic.twitter.com/eQHbEpzvAH — Maicon Pagel🇧🇷🏳️‍🌈 (@MaiconPagel) March 1, 2022

Outro disse: “Meu Deus, quem é essa pessoa no Mais Você”? Falando que toma café com os mais pobres na Ucrânia”. Já outro criticou fortemente a escolha do entrevistado: “#MaisVocê deveria sentir vergonha de dar palco para esse cara. “Ama” a Ucrânia, mas deixa namorado pra trás ao invés de ficar pra lutar com ele. É “contra guerra”, mas disse que comemora a morte dos russos. Não quer voltar ao Brasil pq não se sente daqui… é só um aproveitador mesmo”.

Que vexame de entrevista no Mais Você “Comemorando morte de cada soldado russo”

“Eu não me vejo mais voltando para o Brasil, pois já me acostumei com a cultura daqui (04 anos)”

“Fiz questão de não me relacionar com brasileiros aqui” #maisvoce pic.twitter.com/GZakkgv99B — Fernando Mathias (@fernandinbahia) March 1, 2022

Jogadores na Ucrânia

Na segunda-feira (28), o programa de Ana Maria Braga contou a história de Cristian, jogador do Zorya, que está há dias tentando sair da Ucrânia, sem sucesso. Na atração, ele contou que fugiu com a família levando apenas os documentos e a roupa do corpo.

“Foi uma cena terrível, o pior dia da minha vida, com certeza. A gente com criança pequena, passando muito frio. Se não tivesse a fogueira a gente não ia aguentar o frio, porque foi demais. Está nevando aqui. Eu estou com a mesma roupa há três dias. Não tenho mais roupa, a gente conseguiu fugir apenas com os documentos e a roupa do corpo. Vai ter que ser assim até chegar ao Brasil. Agora estamos no hotel, graças a Deus, e vamos esperar e só sair daqui quando estivermos seguros e soubermos pra onde vamos com certeza”, contou.

Cristian e sua família teriam andado 60km a pé até uma das fronteiras com a Polônia, mas não conseguiram passar devido ao clima hostil. Eles voltaram para trás e vão tentar novamente cruzar a fronteira assim que for possível.

“Ficamos esperando ligação do consulado, e eles disseram para irmos para a estação de trem, e adeus. Eu não esperava muita coisa. Quem somos nós? Estamos aqui largados, estamos fazendo o que podemos, porque ajuda não vai ter”, relatou.

