Mãe de suposta filha de Gusttavo Lima revela detalhes: ‘Ele mentiu a idade’

A suposta paternidade de Gusttavo Lima, fora do casamento, ganhou um novo capítulo. Recentemente, Eloá, a mulher que apontou o caso revelou detalhes de como ela e o famoso se conheceram. Ao site GNC, de Franca, ela disse que, entre 18 e 19 anos, fazia parte de uma escola de música, onde conheceu o cantor sertanejo.

Em 2004, Gusttavo teria participado de uma apresentação no local, onde chegou a trocar contato com a moça, que hoje é farmacêutica. De acordo com Eloá, pouco depois, eles se envolveram e ela acabou engravidando. Ela ainda contou que o artista mentiu a idade, já que ele tinha apenas 15 anos.

Ao site, Eloá afirmou que o segundo encontro só veio acontecer após o nascimento da menina, que hoje tem 16 anos,”Antes de se casar, ele veio até a minha pessoa e questionou sobre quando eu iria perceber que minha filha também era filha dele e quando eu iria passar a fase de negação”.

Reprodução/Instagram

LEIA TAMBÉM:

Ela ainda afirmou que mudou o telefone de contato depois, cortando qualquer relação com Gusttavo por conta de uma briga que eles tiveram. A farmacêutica explicou ainda o motivo de demorar para procurá-lo para o reconhecimento de paternidade:“A primeira tentativa que eu tive, o advogado disse que ele não me conhecia. Depois falaram que ele nunca esteve em Franca e me pediram para enviar fotos, para que ele pudesse se lembrar de mim. Nisso, eu entrei direto com um processo de investigação”.

Ratinho pede que pessoas ignorem guerra na Ucrânia Instagram (Reprodução)

Teste de DNA

Ao saber do conflito, o apresentador Ratinho, do SBT, resolveu botar mais lenha na fogueira. O apresentador do SBT convocou o artista para realizar um teste de DNA, como parte de um quadro de seu programa nas noites do canal de Silvio Santos.

Entenda o caso

O sertanejo vem sendo apontado como pai de uma adolescente de 16 anos de idade. A mãe da garota está tentando provar na Justiça que ela é fruto de um relacionamento antigo dos dois.

O caso teria acontecido quando eles eram adolescentes, em uma escola de música em Franca, cidade do interior de São Paulo. O cantor se pronunciou publicamente sobre o caso, durante um show em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul.

Divulgação/Instagram

“Imagina eu agora, com 32 anos de idade, e ontem eu descobri que eu sou pai de uma filha de 17 anos. Tem base? Tem base? Pelo menos assim, ela está falando que eu sou pai, né?”, começou o famoso.

“Mas na época eu só tinha 15 anos. E nem dinheiro para comprar um lanche eu tinha, quem dirá um motel. Cara, vou te contar um negócio para você. Eu ainda desisto disso. Então, vamos beber que está difícil”, finalizou o cantor.

Turnê de Gusttavo Lima

Atualmente, Gusttavo Lima está em turnê pelo país para divulgar as músicas de seu último álbum “Buteco in Boston”, que foi lançado no fim do ano passado e vem crescendo nos rankings de mais ouvidos, graças à canção “Bloqueado”, principal single de divulgação.

LEIA TAMBÉM: