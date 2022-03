Juliette passa por cirurgia para diminuir prótese de mama: ‘Estou me recuperando’

Juliette Freire, campeã do programa televisivo BBB 21, contou que passou por um procedimento cirúrgico para diminuir as próteses da mama. Para tranquilizar os fãs, ela usou as redes sociais para informar que está tudo bem. “Troquei a prótese de mama. Faz tempo que queria trocar, tinha 8 anos, estava precisando, diminuí um pouquinho. Deu tudo certo, estou me recuperando”, disse ela em seus stories do Instagram.

Juliette também comentou como está sendo o pós-operatório. “Dói muito, não recomendo, só se realmente precisar. Eu tinha esquecido e lembrei agora. Daqui a pouco já estou boa, a recuperação está sendo ótima.” No Twitter, a cantora contou que aproveitou o período de carnaval para fazer o procedimento e avisou que já estava em casa descansando.

Apareciiiii, meu povo! Aproveitei esses dias de folga do Carnaval pra trocar as próteses de mama, que eu estava precisando. Já estou em casa, descansando, quietinha! ❤ Obrigada por todo o cuidado comigo! Amo vcs! — Juliette (@juliette) February 26, 2022

NAMORO

Em uma entrevista ao podcast Poddela, a campeã do BBB 21 disse que atualmente recebe poucas cantadas e ela acredita que isso esteja relacionado ao fato de agora ser uma pessoa famosa.

“Eu paquero muito menos agora, acho que o povo tem medo da exposição porque meus fãs são bem emocionados. Poucas pessoas deram em cima de mim, conto nos dedos. Eu já peguei umas coisas aí, mas não tem nada certo. Mas tenho paqueras. Até recebo, mas não é muito. Queria que fosse mais”, disse na entrevista.

Juliette confessou ainda que não gosta muito de namorar por que gosta muito de ter liberdade e parta que valha a pena a pessoa tem que conquistá-la de forma intensa.

“Amo minha vida, meus amigos, minha família, para namorar é porque realmente quero estar com aquela pessoa”, disse.

Ela confessou também que pretende congelar seus óvulos caso mais tarde queira ter filhos, já que não pretende engravidar pelo menos nos próximos cinco anos

“Acho uma excelente opção porque você não fica rendida a idade ou oportunidade”, disse.