Esta é a atriz de ‘The Walking Dead’ que está em ‘Vikings Valhalla’

As atrizes Frida Gustavsson e Pollyanna McIntosh durante as gravações de 'Vikings: Valhalla'.

Para você que está maratonando a série ‘Vikings: Valhalla’ preparamos uma curiosidade sobre o elenco da produção: uma das atrizes esteve também em ‘The Walking Dead’. Pollyanna McIntosh é uma atriz, diretora e roteirista irlandesa e está na nova série interpretando a Rainha Ælfgifu.

‘Vikings: Valhalla’ estreou no último dia 25 na Netflix e é a sequência da aclamada série ‘Vikings’, que teve sua última e sexta temporada em dezembro do ano passado. O enredo da nova trama é focado em três personagens principais: o reverenciado governante viking Harald Hardrada (Leo Suter), o explorador Leif Eriksson (Sam Corlett) e a líder religiosa nórdica antiga Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), estes últimos filho e filha do viking Erik, o Vermelho.

Pollyanna McIntosh esteve em ‘The Walking Dead’ em 2017 e 2018 e também esteve no spin-off ‘Walking Dead: World Beyond’, que estreou em 2021. Nas duas produções ela interpretou Jadis.

Em ‘Vikings: Valhalla’, a atriz interpreta a Rainha Ælfgifu, que foi a primeira esposa de Æthelred, o Despreparado, Rei dos Ingleses. Ela foi a rainha dos ingleses desde o casamento na década de 980 até sua morte em 1002. Eles tiveram muitos filhos juntos, incluindo Edmund Ironside.

‘Vikings: Valhalla’ se passa 100 anos após os acontecimentos de ‘Vikings’. O criador e diretor de ‘Vikings: Valhalla’, Jeb Stuart , já adiantou que tem as três primeiras temporadas prontas e que está esperando apenas o sinal verde da Netflix para começar a produzi-las. Cada temporada terá oito episódios.

Jeb Stuart é o criador da série. Ele é mais conhecido por seus trabalhos em ‘Duro de Matar’ e ‘O Fugitivo’, topou o desafio da série histórica ficcional. A série se inicia com um acontecimento histórico, o massacre de St. Brice’s Day, um ataque no qual os ingleses queimaram acampamentos dinamarqueses. A partir daí, seguirá Leif Ericksson, o primeiro homem da Europa que se acredita ter desembarcado na América do Norte, Freydis Eiríksdóttir e o guerreiro Harald Sigurdsson.