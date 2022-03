De cancelado a queridinho do ‘BBB’, Arthur Aguiar já namorou essas celebridades

Arthur Aguiar entra no camarote do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Arthur Aguiar entrou no “BBB 22″ com sede de provar que não era o traidor que muitas pessoas pensavam e, ao longo do reality show, ele deixou de ser um famoso cancelado nas redes sociais para ser um dos queridinhos do Brasil. No entanto, o trabalho de Maira Cardi, fora da casa, ajudou muito o ator de “Rebelde”.

Casamento Maira Cardi (Reprodução: Instagram)

E, agora, sendo uma pessoa amada e com uma das maiores torcidas do programa, as fãs voltaram a vasculhar detalhes da vida de Arthur e um dos assuntos mais questionados é: “quem foram as namoradas do ator?” Então, confira, abaixo, algumas namoradas famosas de Arthur Aguiar antes de Maira Cardi e do “BBB 22″!

Namoro em “Rebelde”

Arthur Aguiar e Pérola Faria na novela Rebelde, da Record TV (Reprodução/Record TV)

Produzida em 2011, a novela adolescente “Rebelde” foi um dos maiores sucessos da Record TV, fazendo boa parte do seu elenco, como Arthur Aguiar, conquistar a fama. Já nos bastidores da novela musical, o elenco fazia brincadeiras, aquecimentos e, é claro, conquistava alguns corações.

Arthur Aguia, junto com Lua Blanco, e o elenco da novela "Rebelde" (Reprodução/Record TV)

Nesta época, Arthur Aguiar namorou duas atrizes. A primeira foi Pérola Faria, com quem teve um relacionamento relâmpago e que chegou ao fim de maneira complicada, já que ele, segundo a famosa, estava de olho em outra colega de elenco.

Em seguida, o galã da trama viveu um affair com Lua Blanco, que era o seu par romântico em cena. No entanto, a química entre os dois não foi a mesma que nos estúdios da novela e o namoro durou cerca de 7 meses. Mesmo com o fim do namoro, eles seguiram gravando e fazendo shows pelo Brasil.

Alice Wegmann

Arthur Aguiar e Alice Wegmann (Reprodução)

Famosa por suas personagens em “Malhação” (2010), “A Vida da Gente” (2011), “Boogie Oogie” (2014) e “A Lei do Amor”, (2016), Alice Wegmann também ficou conhecida como a terceira namorada de Arthur Aguiar.

O namoro dos dois começou em 2012 e ela precisou aguentar a fúria dos fãs do casal Arthur e Lua Blanco, que apontavam a atriz como pivô do rompimento do casal. “Quando eu fiquei com ele, pela primeira vez, ele já tinha terminado o namoro com a Lua há algum tempo. De qualquer forma, espero que tudo isso traga sabedoria a todos. E mais proteção às mulheres”, escreveu a famosa no Twitter, após 8 anos da separação.

Giovanna Lancellotti

Arthur Aguiar e Giovanna Lancellotti (Reprodução)

Sem perder tempo, Arthur Aguiar, que está no “BBB 22″, emendou um novo namoro. Desta vez, ele estava com Giovanna Lancelotti, que também é atriz da Globo. O namoro deles é um dos mais longos do participante do reality show, antes de Maira Cardi, durante 1 ano e 2 meses.

Camila Mayrink

Arthur Aguiar e Camila Mayrink (Reprodução)

Por fim, em 2014, Arthur começou a namorar a atriz Camila Mayrink, com quem exibiu muitas cenas românticas e até falou em formar uma família, mas não aconteceu.

O namoro, que parece ter começado no Rock in Rio, durou quase um ano e no fim do romance, Arthur Aguiar estava interpretando o apaixonado Osório, na novela “Êta Mundo Bom!”, sua segunda trama na Globo.

