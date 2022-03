Café com Aroma de Mulher: o momento encantador que Laura Londoño viveu durante a série

Durante as gravações de Café com Aroma de Mulher, especificamente em junho do ano passado, Laura Londoño viveu um momento fantástico ao descobrir que estava grávida do seu segundo filho.

A atriz chegou a continuar a gravação durante sua gestação por mais três meses, até que as filmagens encerraram. A pequena Mikaela nasceu há uma semana a Laura compartilhou sua alegria com os seguidores.

“Agora sim, as fotos glamorosas acabaram por um tempo. O que está chegando agora é mais lindo”, escreveu amamentando sua segunda filha.

Café com Aroma de Mulher: Laura Londoño revela que William Levy teve dificuldades na série

Apesar dos boatos de que Laura Londoño e William Levy não se dão nada bem longe das câmeras, a atriz não tem problema em falar sobre o ator. Em entrevista exclusiva ao “Observatório da TV”, atriz disse que foi bom trabalhar com William, mas não fala com ele há um bom tempo.

“Nossa relação vai muito bem, tenho que dizer que não falamos já tem um tempo. Eu gostei muito de trabalhar com ele. Aprendi muito, é um homem que todas se derretem e morrem de amores e posso dizer que vários também. Mas realmente ele é como um menino.

É divertido, porque todas as conversas que ele tem…ele adora uma piada, ele é péssimo contando piadas, mas a gente morria de dar risada. Eu aprendi muito porque ele vem de uma escola diferente, uma maneira de fazer as coisas, de uma industria muito maior que a nossa, mas foi lindo porque estávamos todos com uma grande equipe, ele foi muito solícito.

O problema de William, em Café com Aroma de Mulher

A atriz revelou que William teve um pequeno problema ao gravar a série e isso ocorreu por conta do seu sotaque. “A princípio foi muito incômodo para ele porque sentia dificuldade com o sotaque. Ele não entendia e isso o deixava um pouco nervoso, mas depois ele ficou à vontade, mais confortável, estava em casa. Ele dizia que há tanto tempo não estava tão em paz, rodeado de montanhas, gravando. Mas foi super lindo gravar com todo o elenco”, disse a atriz.

