BBB tem clima de Carnaval e Beija-Flor pede para falar com equipe de Natália

O clima de carnaval contagiou a casa do Big Brother Brasil 22 nesta segunda-feira, embalada pela apresentação da escola de samba Beija-flor no gramado da casa.

O clima descontraído e o samba tomaram conta dos brothers, mas uma das sisters chamou a atenção mostrando samba no pé. Natália se emocionou ao ver a escola do coração e sua alegria contagiou até os integrantes da Azul e Branco.

Após o show, os integrantes da escola de samba entraram em contato com a equipe da Natália pelas redes sociais. “Alô, administradores da Nat, podemos conversar?”, disse o perfil da Beija-flor no Twitter.

“Com toda certeza”, responderam os administradores.

Natalia aparece depois chorando no quarto do BBB, com outros brothers e sisters, ainda emocionada com a apresentação da escola. “Foi tudo”, gritou.

Natália chorando de felicidade por ter visto sua escola dos sonhos se apresentando! Obrigado @BeijaFlorReal 💙 #BBB22 pic.twitter.com/uVl1cnpLWn — Natália Deodato 🐆 (@nataliadeodato) February 28, 2022

Ainda não se sabe se a escola fez algum convite para a sister desfilar no Carnaval deste ano, mas tudo pode acontecer, já que a comemoração foi adiada para abril e a previsão é que o programa acabe antes disso.

Segundo notícia do Jornal Extra, o presidente da agremiação, Almir Reis, pretende fazer um convite oficial para a mineira assim que ela deixar o confinamento e o carnavalesco da escola, Alexandre Louzada, já estaria até estudando a posição e a fantasia dela para o desfile.

Sem arrependimento

Em uma live para seus seguidores, o ex-BBB Tiago Abravanel explicou os motivos que levaram a sua desistência do programa no último domingo.

Tiago disse que está muito feliz e que não se arrepende de sua atitude.

“Pra uns, pode parecer fraqueza, irresponsabilidade. Pra mim, foi coragem. Não pra deixar o jogo, mas pra saber o meu limite. Pra entender que a nossa saúde mental, o nosso coração, as nossas lutas não podem ser menores. Eu não queria me perder de mim. E eu sabia que passando daquela linha eu ia me perder”, disse.