‘BBB 22’: Vyni elogia partes íntimas de Eliezer mais uma vez

Vyni e Eliezer voltaram a comentar sobre as partes íntimas dentro do “BBB 22″, Em uma conversa despretensiosa, durante a madrugada desta terça-feira (01), os brothers começaram a analisar os seus “documentos”.

No quarto Lollipop, os dois amigos falaram sobre o corpo do designer, que supostamente não tem um bumbum bonito. O cearense opinou: “Tô olhando pra bunda mais flácida do Brasil. Não sei se serve de consolo. Sua bunda pode ser flácida, mas a parte da frente compensa”, disse Vyni.

Eli ficou surpreso e quis saber: “Oxe, como você viu o tamanho?”. O influenciador explica: “Tu não lembra que deu pra ver no dia da festa e no dia do banho?”.

Eliezer analisa atitudes de Arthur Aguiar no 'BBB 22' Twitter (Reprodução)

Vale destacar que esta não é a primeira vez que a vida íntima de Eli é comentada dentro do “BBB 22″. O participante do grupo pipoca sempre aparece em algum tema envolvendo sexo, principalmente, por ser o rei do endredom da 22ª temporada do reality show da Globo.

LEIA TAMBÉM:

A última vez foi com Natália, quando o casal deixou alguns moradores do “BBB 22″ acordados durante a madruga ao fazer muito barulho. Quem estava no quarto conseguiu ouvir a respiração ofegante da sister e os movimentos de quadril dos dois, além do ranger da cama no quarto grunge.

Mesmo com Maria no "BBB 22", o beijo entre Natália e Eli já tinha rolado (Reprodução/Globo)

A cena aconteceu após a festa do líder Lucas Bissoli. No vídeo, que circula no Twitter, é possível ver um em cima do outro, embaixo do edredom. Antes que o clima ficasse mais quente, a câmera foi cortada e as imagens foram para a cozinha, que estava sem nenhum participante do reality show da Globo. Paulo André, que está ficando com Jade Picon, mas dorme no quarto presenciou o ato, já que estava dormindo em um canto do local.

Eliezer e o edredom do ‘BBB’

Essa não foi a primeira vez que Eliezer movimentou o edredom das camas do “Big Brother Brasil”. Com Natália, os finalmentes já tinham acontecido após a expulsão de Maria do reality da Globo, na semana passada. No dia, Vyni ajudou os pombinhos e pegou camisinhas.

O quarto escolhido por eles foi o grunge, lugar escolhido para dormir após a festa da líder. Mas, antes do ato, o casal já tinha sido visto dando alguns beijos na pista e, também, fora dela.

Ao lado de PA, Eli e Natália fazem sexo no "BBB 22" (Reprodução/Globo)

A iniciativa veio de Natália Deodato, que pediu para Vyni pegar alguns preservativos na dispensa. Em um determinado momento, eles foram para o quarto e a sister perguntou a Eli se ele queria transar: “Quer transar? Você quer fazer isso agora ou quer ter mais certeza?”, disse ela.

Já com Maria, Eli foi para a cama após a eliminação de Rodrigo, o segundo eliminado do “Big Brother Brasil 22″. O clima esquentou entre o casal, que inauguraram o edredom do quarto Lollipop, mas não fizeram sexo, já que outros participantes, como Vyni e Brunna estavam por lá.

No "BBB 22", Eli e Maria inauguram o edredom e Vyni vê tudo (Reprodução/Globo)

Nas imagens, Vyni acompanha tudo de camarote, já que estava dormindo do lado da cama do casal. “Vocês aceitam água? Acabou de acontecer uma pornografia aqui do meu lado”, disse Vyni.

O público já teve a chance de ver as partes íntimas de Eliezer duas vezes: uma através de uma foto nu vazada e outra quando ele deixou à mostra dentro do reality.

LEIA TAMBÉM: