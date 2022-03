‘BBB 22′: Linn da Quebrada é considerada maior antagonista em jogo da discórdia

O jogo da discórdia da última segunda-feira (28) no “BBB 22″ agitou as noites do brothers, como de costume. Desta vez, a proposta era elencar os “personagens” desta edição. Linn da Quebrada ficou com o papel de maior antagonista.

A cantora recebeu quatro votos e ganhou elogios por sua inteligência e forma de jogar.

Os participantes também tinham que escolher quem se encaixaria no papel de coadjuvante e figurante. Laís “ganhou” como a maior coadjuvante, com três menções, e Vyni foi eleito o maior figurante, com quatro votos.

Quanto ao papel de protagonista, cada jogador votou em si mesmo, com exceção de Pedro Scooby, que preferiu escolher o seu amigo Paulo André para assumir o posto.

Veja como cada participante montou sua “história”:

Gustavo:

Protagonista: Gustavo, Antagonista: Eliezer, Coadjuvante: Laís, Figurante: Jessilane.

Eslovênia:

Protagonista: Eslovênia, Antagonista: Douglas Silva, Coadjuvante: Lucas, Figurante: Paulo André.

Vyni:

Protagonista: Vyni, Antagonista: Gustavo, Coadjuvante: Eliezer, Figurante: Douglas Silva.

Douglas Silva:

Protagonista: Douglas Silva, Antagonista: Linn da Quebrada, Coadjuvante: Pedro Scooby, Figurante: Vyni.

Larissa:

Protagonista: Larissa, Antagonista: Linn da Quebrada, Coadjuvante: Laís, Figurante: Paulo André.

Laís:

Protagonista: Laís, Antagonista: Arthur Aguiar, Coadjuvante: Jade Picon, Figurante: Vyni.

Paulo André:

Protagonista: Paulo André, Antagonista: Linn da Quebrada, Coadjuvante: Pedro Scooby, Figurante: Vyni.

Linn da Quebrada:

Protagonista: Linn da Quebrada, Antagonista: Douglas Silva, Coadjuvante: Jessilane, Figurante: Paulo André.

Pedro Scooby:

Protagonista: Paulo André, Antagonista: Linn da Quebrada, Coadjuvante: Douglas Silva, Figurante: Larissa.

Jade Picon:

Protagonista: Jade Picon, Antagonista: Arthur Aguiar, Coadjuvante: Laís, Figurante: Lucas.

Arthur Aguiar:

Protagonista: Arthur Aguiar, Antagonista: Jade Picon, Coadjuvante: Lucas, Figurante: Larissa.

Lucas:

Protagonista: Lucas, Antagonista: Jade Picon, Coadjuvante: Eslovênia, Figurante: Jessilane.

Natália:

Protagonista: Natália, Antagonista: Eslovênia, Coadjuvante: Jessilane, Figurante: Vyni.

Eliezer:

Protagonista: Eliezer, Antagonista: Gustavo, Coadjuvante: Vyni, Figurante: Jessilane.

Jessilane:

Protagonista: Jessilane, Antagonista: Jade Picon, Coadjuvante: Eslovênia, Figurante: Eliezer.

Linn da Quebrada no paredão

Linn da Quebrada, Larissa e Arthur Aguiar formam o paredão dessa semana no “BBB 22″.

Paredão do BBB 22 desta semana (Reprodução)

Lina foi indicada à berlinda pelo líder Paulo André. Ela se juntou a Arthur e Lucas - esses últimos foram os primeiros a serem eliminados da prova do líder e foram automaticamente emparedados.

Pela casa, a dinâmica de votos confundiu os grupos. As indicações deveriam ser em dupla (as mesmas que disputaram a prova do líder) e em consenso. Acabaram empatando Douglas e Larissa, ficando a cargo do líder desempatar. Ele escolheu Larissa.

Como Lina foi indicada do líder, não disputou o jogo do bate e volta. Participaram então Lucas, Arthur e Larissa. Na prova, eles deveriam escolher entre várias caixas as que somavam pontos, e o primeiro a fazer três pontos estaria livre do paredão. Larissa até disparou na frente e chegou a ter dois pontos de vantagem, mas o jogo virou, e no final, Lucas se deu bem e ficou de fora da eliminação.