BBB 22: Internautas acusam Douglas Silva de intolerância religiosa

Um vídeo do BBB 22 no qual Douglas Silva conversa com Pedro Scooby tomou conta das redes sociais, com os internautas acusando o ator de intolerância religiosa.

No vídeo que circula nas redes, os rapazes conversam no quarto descontraidamente quando Scooby diz que ganhou tranças da Linn da Quebrada,mas perdeu o presente. Douglas dá risada e diz que é por isso que Scooby não consegue dormir.

Arthur não entendeu a brincadeira e comenta. “Ele estava se respeitando?”, perguntou Arthur. “Eu acho que você não entendeu o que ele quis dizer com isso”, disse Scooby para Arthur. “Deixa quieto”, diz Douglas rindo, e depois fala “as mandingas vem, filho, tá brincando e dormindo. Ainda mais você. Tu tá ligado. Passa óleos essenciais e o cara: ‘pô, não sei o que está acontecendo’. Toda hora passando óleos essenciais, mas aí pega o bagulho aí... Vai acabar com o óleo e não vai resolver o problema”, diz DG.

Pedro: A Lina me deu uma trança outro dia de presente, guardei e ficou por aí



DG: Por isso você não tá conseguindo dormir (…) as mandingas vem filho. Tá brincando e dormindo. (…) Toda hora passando óleos essenciais, mas aí pega o bagulho aí#BBB22 pic.twitter.com/Hw14ISsmwK — Central Linn da Quebrada 🧜🏽‍♀️ (@QuebradaCentral) February 28, 2022

A acusação vem principalmente do fato de Douglas ser evangélico e Linn, que já foi Testemunha de Jeová, atualmente freqüentar terreiros de candomblé e de umbanda, religiões de matriz africana.

O perfil oficial de Linn da Quebrada sobre o possível caso de intolerância religiosa. “Tomamos ciência de um possível caso de intolerância religiosa, por parte de alguns dos participantes do BBB, envolvendo o nome da Lina. Estamos avaliando as imagens e discutindo qual a melhor forma de conduzir esse episódio.”

Rapidamente, a equipe que cuida das redes do ator também se manifestou com um pedido de desculpas pelo Twitter. “Pedimos desculpas a todos os praticantes e cultuadores das religiões de matrizes africanas e para toda a ancestralidade pela fala equivocada do mesmo ao se referir a um presente que Pedro Scooby recebeu de Lina. Estendemos o pedido de desculpas à participante e sua família, por qualquer constrangimento gerado pela situação. Enfatizamos ainda a importância do respeito para com todas as religiões e a prática da tolerância”, publicaram.