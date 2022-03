‘BBB 22′: Gustavo entrega Eslo para brothers: ‘Errou pronome de Linn’

Gustavo trouxe ontem ao “BBB 22″ uma importante revelação do período em que ainda estava fora da casa mais vigiada do Brasil. Em conversa com Arthur Aguiar, Lucas, Eliezer e Natália no gramado, o brother revelou que Eslovênia trocou o pronome usado por Linn da Quebrada e que isso abalou sua popularidade nas primeiras semanas.

O papo começou quando os participante lembraram de que Larissa, ainda na casa de vidro, havia apontado Eslo como uma das preferidas da edição. Gustavo discordou. “Se a Eslo bate [no paredão] na primeira, segunda semana, ela sai. Tadeu [Schmidt] deu um discurso pra Eslo em relação a Lina. ‘Lina, qual é a tatuagem que você tem na testa mesmo? ‘Ela’, né'”, contou.

“Foi pra ela? Não sabia”, disse Arthur, surpreso. “A Eslo errava a torto e direito. Chamava a Lina de ‘ele’, várias vezes”, continuou Gustavo. “Nossa, não vi”, falou Natália.

Jogo da discórdia

Mais tarde, rolou o jogo da discórdia e foi a chance de os brothers apontarem quem acreditam ser o protagonista, antagonista, coadjuvante e figurante do programa.

Linn da Quebrada ficou com o papel de maior antagonista. A cantora recebeu quatro votos e ganhou elogios por sua inteligência e forma de jogar.

Os participantes também tinham que escolher quem se encaixaria no papel de coadjuvante e figurante. Laís “ganhou” como a maior coadjuvante, com três menções, e Vyni foi eleito o maior figurante, com quatro votos.

Quanto ao papel de protagonista, cada jogador votou em si mesmo, com exceção de Pedro Scooby, que preferiu escolher o seu amigo Paulo André para assumir o posto.

Jade X Arthur

Jade diz que rivalidade com Arthur só termina quando um deles deixar o 'BBB 22' Twitter (Reprodução)

O jogo da discórdia também serviu de palco para acentuar a rivalidade entre Jade Picon e Arthur. Em sua vez, a influenciadora disse que o problema entre dos dois só vai acabar quando um deles deixar o reality show.

“[Arthur é] meu rival, meu adversário direto aqui no jogo. Sei muito bem separar a pessoa das atitudes e são suas atitudes que não concordo. A pessoa eu não tenho muito contato. Acredito que lá na frente a gente vai ter um enfrentamento direto que pode ser a maneira de a gente resolver nosso problema, com um de nós saindo por aquela porta”, disse a sister.

Arthur concordou com a fala de Jade e também a apontou como antagonista no jogo. “A Jade se colocou nessa posição. A partir do momento que ela me indicou duas vezes ao paredão, a gente acabou criando essa relação de rivalidade. É uma pessoa que admiro, é uma jogadora que acho excepcional, gosto dos pensamentos dela. Acho que quando ela sair, ela vai ver que as conclusões e as coisas que ela achou estão equivocadas. Mas depois ela vai ver”, afirmou.