BBB 22: “Eu não queria me perder, diz Tiago Abravanel sobre sua desistência

Nenhum dos brothers ou sisters da casa entendeu muito bem o que aconteceu no domingo, quando todos foram acordados com a sirene da casa anunciando que Tiago Abravanel tinha desistido do BBB 22.

Alguns acharam que ele estava isolado, outros que estava se sentindo abandonado desde a prova do anjo, que ele acabou sem ser escolhido e ficou de fora.

Ontem, Tiago fez uma live em seu Instagram para explicar os motivos que o levaram a abandonar o jogo e disse que não se arrepende de nada do que fez.

“Pra uns, pode parecer fraqueza, irresponsabilidade. Pra mim, foi coragem. Não pra deixar o jogo, mas pra saber o meu limite. Pra entender que a nossa saúde mental, o nosso coração, as nossas lutas não podem ser menores. Eu não queria me perder de mim. E eu sabia que passando daquela linha eu ia me perder. Saí com a consciência tranquila, grato, com muito amor fui recebido aqui fora. Nem nos meus aniversários eu recebi tanta mensagem de carinho. Queria que vocês vissem que estou bem, que se tivesse carnaval lá fora, eu estaria pulando agora. Eu tô ótimo, eu pensei em tudo! Não foi de repente, do nada. Não briguei com alguém e fui obrigado a sair, eu decidi assim”.

Tiago disse que já tinha tomado a decisão de deixar o BBB antes da festa de sábado e que realmente suas palavras de agradecimento aos brothers já eram sua despedida.

" Na festa da Engov, tirei todas as minhas roupas do armário, botei tudo dentro da mala e, daquele momento até o fim da festa, cheguei em todas as pessoas para me despedir. Só no Eli, no Vyni e no PA que não consegui”, disse.

O cantor explicou que a conversa que teve com a Larissa, na Casa de Vidro,na qual ela disse que ele estava sendo visto como ‘falso’ pelo público mexeu com ele. O show deThiaguinho, de quem é amigo, também ajudou a deixá-lo confuso porque o fez lembrar de sua vida fora do BBB.

“Falso, eu não sou. Prefiro lidar com a verdade do que com a falsidade na vida. E olhar pro Thiago André, meu xará, ali naquele palco, uma das pessoas mais especiais que conheço, por quem tenho carinho gigantesco... Foi como se tivesse aberto uma janela pro mundo de fora. Lembrei do meu marido, da minha mãe, da minha irmã... Os gatilhos foram muito fortes.”