Após um mês separadas, Ludmilla aparece beijando Brunna Gonçalves em show

Após um mês vendo a esposa apenas pela tela de uma TV, Ludmilla finalmente está aproveitando o retorno de seu amor.

Durante uma apresentação da cantora no Espaço Hall, no Rio de Janeiro, Brunna Gonçalves subiu ao palco para dançar com a amada. Ao som de “Bom”, as duas se beijaram e levaram a plateia à loucura.

Brunna Gonçalves, que também é uma das dançarinas de Ludmilla, estava confinada na casa do Big Brother Brasil 2022 desde o dia 17 de janeiro.

Ela foi eliminada há uma semana, no dia 22 de fevereiro. Contudo, Ludmilla precisou esperar a agenda pós-BBB de Brunna, para só então curtir a esposa.

O beijo entre as duas aconteceu durante o Ensaio Bloco Fervo da Lud. Além de “Bom”, Brunna também permaneceu no palco durante as performances de “Socadona” e “Maldivas”.

Esta última foi uma canção escrita por Ludmilla especialmente para Brunna, durante a lua de mel do casal no país asiático.

Confira o vídeo do momento em que Ludmilla e Brunna Gonçalves se beijam:

Brunna e Ludmilla performando ‘Bom’ agora a pouco no ‘Ensaio Bloco Fervo da Lud’ 🤍 pic.twitter.com/RPCE4dOE0Z — Portal Brunna Gonçalves 🪴 (@PortalBrunna) March 1, 2022

Apoio de Ludmilla

Brunna Gonçalves foi eliminada com 76,18% dos votos. Mas se se a sister não teve muita sorte no jogo, o mesmo não se pode dizer no quesito amor. Sua esposa, a cantora Ludmilla, deixou um recado apaixonado em seu perfil no Twitter.

“Bru, você não soube jogar o game do ‘BBB’, mas sabe muito do jogo da vida. Não fez fofoca, não destratou ninguém e nem passou por cima do seu coração. É por isso que tanta gente te ama aqui fora. Porque você é do bem, humana e gigante. Contando os segundos pra te agarrar muito. Bem-vinda de volta, meu amor”, escreveu a cantora, após a eliminação da amada no BBB.

