Aos 72 anos, Ana Maria Braga aparece soltinha curtindo o Carnaval

Ana Maria Braga dividiu com os seguidores uma parte de suas férias em meio ao feriado de Carnaval. Nesta segunda-feira (28), a apresentadora do “Mais Você”, da Globo, apareceu de biquíni, enquanto curtia uma praia bem longe da rotina de trabalho.

Na legenda da postagem, que recebeu mais de 70 mil curtidas, Ana escreveu: “Acordei cedinho, dormi na praia pra aproveitar melhor (sol bom da manhã, com protetor solar)”.

Nos comentários da postagens, fãs da apresentadora não deixaram de elogiá-la, destacando a beleza de Ana e o momento curtido pela apresentadora na Bahia.

“Tão linda, parece uma menina super charmosa”, admirou uma internauta. “Uma sereia”, elogiou mais um fã de Ana. “Estamos com saudades”, escreveu uma seguidora, fazendo referência ao período em que Ana Maria está ausente do Mais Você, por conta de suas férias.

‘Mais Você’ vira piada

A situação dos brasileiros na Ucrânia está cada dia mais difícil e, com isso, o “Mais Você”, programa de Ana Maria Braga acabou abrindo espaço para tratar do tema, que está em alta. Nesta segunda-feira (28), por exemplo, uma reportagem mostrou alguns jogadores de futebol que tentam deixar o país e fugir do clima de guerra instalado com o conflito com a Rússia.

Já nesta terça-feira (01), uma entrevista com um brasileiro que está tentando deixar a Ucrânia deixou os internautas revoltados, elevando a discussão nas redes sociais. Em conversa com Talitha Morete, que está substituindo Ana, o entrevistado disse: “A gente comemora a morte de cada soldado russo. Quero estar lá (na Ucrânia) no dia da vitória”.

Ao falar sobre a Ucrânia, brasileiro vira vexame no "Mais Você", de Ana Maria Braga (Reprodução/Globo)

A frase causou ira nas redes sociais e ele começou a ser “cancelado”. Um seguidor do programa da Globo escreveu: “Que vexame de entrevista no Mais Você ‘comemorando a morte de cada soldado russo’. ‘Eu não me vejo mais voltando para o Brasil, pois já me acostumei com a cultura daqui (04 anos)’. ‘Fiz questão de não me relacionar com brasileiros aqui’.

Outro disse: “Meu Deus, quem é essa pessoa no Mais Você”? Falando que toma café com os mais pobres na Ucrânia”. Já outro criticou fortemente a escolha do entrevistado: “#MaisVocê deveria sentir vergonha de dar palco para esse cara. “Ama” a Ucrânia, mas deixa namorado pra trás ao invés de ficar pra lutar com ele. É “contra guerra”, mas disse que comemora a morte dos russos. Não quer voltar ao Brasil pq não se sente daqui… é só um aproveitador mesmo”.

