Sabrina Sato rouba a cena com fantasia ousada em ensaio de Carnaval do Rio; veja

Sabrina Sato desfila em ensaio com fantasia de margarida Instagram (Reprodução)

Sabrina Sato já está acostumada a atrair olhares por sua beleza e por seus looks ousados. No último sábado (26) não foi diferente. A apresentadora participou de um ensaio da Unidos da Vila Isabel, no Rio de Janeiro, e na ocasião usou uma fantasia de margarida que ressaltou ainda suas curvas e rendeu comentários.

O modelito contou com um top em formato de flor e todo bordado em cristais da grife norte-americana Area. A artista também usou um biquíni fio-dental criado pelo estilista Henry Filho.

A roupa nada básica foi divulgada nas redes sociais de Sabrina. Confira:

“Perfeita”, “nossa rainha”, “deusa”, “tá linda”, “maravilhosa” e gata” foram apenas alguns dos feedbacks positivos que Sabrina recebeu.

Sabrina e Duda juntos

O marido de Sabrina, o ator Duda Nagle, a acompanhou no evento e, assim, afastou os rumores de uma possível separação.

O casal chegou a posar abraçado para cliques na Cidade do Samba. Além disso, o ator compartilhou em seu perfil no Instagram uma parte do desfile da amada. Enquanto ela sambava na avenida, ele se divertia acompanhando de perto a Folia.

Veja abaixo:

As desconfianças em torno do término da relação entre Sabrina e Duda ganharam foco no aniversário de 41 anos da artista. Na ocasião, o ator parabenizou a esposa com uma mensagem simples nas redes sociais e recebeu uma respostas igualmente sem entusiasmo.

Paralelamente, João Vicente, ex de Sabrina, escreveu um texto extenso e carinhoso. Internautas compararam as duas declarações, assim como as duas respostas da aniversariante.

Gabi Martins presente

Outra famosa a marcar presença na abertura do Carnaval carioca foi a cantora Gabi Martins. Musa da Vila Isabel, ela apareceu ao lado de Sabrina, atual Rainha de Bateria da escola.

O momento, claro, foi compartilhado nas redes sociais.. Gabi fez questão de se declarar para a amiga. “A Rainha e a Musa da Vila Isabel! Foi tão maravilhoso!! Que energia. Te amo, Sabrina”, escreveu a ex-BBB na legenda da publicação.