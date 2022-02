Rainha Elizabeth cancela mais um compromisso público

A Rainha Elizabeth cancelou um evento diplomático que aconteceria na próxima quarta-feira no Palácio de Windsor. Segundo o comunicado do Palácio, a monarca do Reino Unido aceitou o conselho do secretário de Relações Exteriores e decidiu adiar o evento no qual conheceria centenas de membros do Corpo Diplomático do país.

Em um comunicado, o Palácio explicou: “A Rainha aceitou o conselho do secretário de Relações Exteriores de que a recepção diplomática em Windsor em 2 de março deve ser adiada”.

A razão não foi explicada no comunicado, mas a imprensa britânica sustenta que o adiamento da cerimônia seria pelo conflito entre Rússia e Ucrânia.

Diversos compromissos adiados

Desde que testou positivo para a Covid-19, no domingo, 20 de fevereiro, o Palácio de Buckingham confirmou que a monarca do Reino Unido sentia “sintomas leves de resfriado”. As tarefas leves da Rainha incluem a leitura de documentos de ministros do governo do Reino Unido e de representantes da Commonwealth enviados a ela todos os dias, aprovando e assinando-os quando necessário.

De acordo com o The Sun, uma fonte próxima ao Palácio de Buckingham disse que “existem procedimentos em vigor, mas houve uma onda em Windsor com vários casos entre os funcionários domésticos”.

Desde então, a Rainha tem cancelado vários eventos virtuais na semana passada, sustentando apenas uma reunião que teve com o primeiro-ministro Boris Johnson, na qual tratou sobre a posição do Reino Unido com relação à invasão Russa à Ucrânia.

No dia 10 de fevereiro, o príncipe Charles testou positivo para a Covid-19 e, no dia 15 de fevereiro, sua esposa Camilla também recebeu resultado positivo para o vírus. O príncipe Charles teria se encontrado dois dias antes com a Rainha antes de seu diagnóstico positivo. Tanto Camilla quanto Charles permanecem em isolamento.

Mas, tudo indica que o príncipe Charles já voltou à ativa, já que suas redes sociais noticiaram uma visita oficial à Catedral de Hereford, para conhecer agricultores e famílias que vivem e trabalham no Ducado de Cornwall Estate.