‘Nunca precisei de homem para nada’, dispara Luciana Gimenez

A apresentadora Luciana Gimenez abriu o coração em entrevista ao Splash. No bate-papo, ela falou sobre as turbulências do passado e críticas que sofreu em relação à maternidade, especialmente de seu primeiro filho, Lucas, fruto de relacionamento com o astro Mick Jagger, dos Rolling Stones.

“Fui muito julgada. As pessoas tinham ideias erradas de mim. Trabalho desde os 16 anos, nunca precisei de homem para nada. Nunca ganhei um real com o meu filho e imagina o quanto eu poderia ter ganhado! Não estou aqui para dar o golpe”, disse Luciana ao veículo.

A apresentadora disse ter se sentido perseguida pela mídia e público durante a gestação do primogênito. Hoje, Lucas tem 22 anos e Lorenzo, 11. O caçula é filho do empresário Marcelo de Carvalho, ex-marido da famosa.

Ainda sobre Lucas, Luciana fez questão de ressaltar suas qualidades. Hoje, ele vive em Nova York, nos Estados Unidos e é um garoto independente. “Ele sabe até mais do que eu se posicionar. Cresceu num lar de pessoas famosas. Sabe se defender muito bem. Outro dia, me perguntaram se ele era ‘veado’. Eu falei: ‘Faz diferença? É problema dele. O que isso muda?’. As pessoas se preocupam com a sexualidade alheia. Temos de nos preocupar com caráter, educação. Com quem ele fica ou deixa de ficar é problema dele”, disse.

Idade e mais julgamentos

Luciana, 52 anos, está namorando desde o ano passado com o empresário Renato Breia, 18 anos mais jovem. Ela não acredita que a diferença de idade seja um problema, mas tem consciência dos comentários que a relação gera, especialmente quando é a mulher a mais experiente.

Ainda sobre idade, Luciana lembrou da crítica que sofreu há poucas semanas por usar um vestido com algumas fendas. “Me sinto um pouco doída porque eu vejo a diferença de tratamento das mulheres nos EUA. Ninguém chega para a JLo e fala: ‘Você não pode usar essa roupa’”, disse Luciana, que fez um apelo: “Não agrida sua amiga mulher”.