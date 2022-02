No quarto mês de gestação, Viviane Araújo mostra que ainda é a Rainha do Salgueiro

A atriz global e futura mamãe Viviane Araújo, de 47 anos, foi o grande destaque da escola de samba Salgueiro na abertura do Carnaval do Rio de Janeiro, transmitida neste sábado diretamente da Cidade do Samba.

Todos os desfiles do Carnaval do Rio foram reagendados para o mês de abril, mas as escolas de samba cariocas deram uma prévia do que será as comemorações do Carnaval deste ano.

E no seu quarto mês de gravidez, a Rainha da Bateria do Salgueiro (pelo 15º ano consecutivo) não poupou no samba e encantou os fãs com uma fantasia toda vermelha, da cabeça aos pés. A bateria da escola de samba anunciou que está preparando uma homenagem para a atriz.

A rainha da bateria do Salgueiro disse que vai desfilar em abril mesmo com a gravidez, mas que pretende diminuir o salto desta vez. “Vou bem devagarzinho para não ter risco de cair, não correr risco nenhum”, garantiu.

FERTILIZAÇÃO

Em entrevista concedida ao Fantástico, a atriz confessou que sempre teve o sonho de ser mãe, mas nunca colocou isso como prioridade por conta do trabalho.

Ela disse que a gravidez ocorreu por processo de fertilização in vitro com óvulos de uma doadora anônima e o espermatozóide de seu marido, Guilherme Militão, de 33 anos, já que tinha entrado na pré-menopausa e as tentativas anteriores de engravidar não tinham surtido efeito.

Em seu perfil, Viviane pediu aos seus fãs para dar palpites sobre o sexo do seu bebê: “Eu tô com cara de mãe de menina ou menino? Diz aí meus amores!”

Ela disse que desconfia de que seja uma menina, e já está pensando nos possíveis nomes. Para menino, ela disse que pensa em Joaquim, nome de seu avô, e para menina, Maria Flor ou Maria Alice.