Maíra Cardi disse que fez reconstrução vaginal:”Para dar uma rejuvenescida”

Durante participação no programa do apresentador Rodrigo Faro, a Hora do Faro, a ex-BBB Maíra Cardi fez uma série de revelações sobre o relacionamento dela com Arthur Aguiar.

Uma das revelações da “life coach” é de que ela passou por uma reconstrução vaginal logo após a descoberta das traições do marido, em 2020. “Para dar uma rejuvenescida”, disse. Ela disse que ela queria se sentir melhor com seu desempenho sexual.

Maíra revelou ao apresentador que quem abriu seus olhos sobre a traição de Arthur foi a cantora Lexa, de quem é amiga íntima. Na época, ela afirmou que o ator tinha relações sexuais com prostitutas enquanto ela amamentava a única filha do casal.

Durante a entrevista, ela disse que o marido havia se desconectado, se perdido dele mesmo, e depois ela veio entender que tudo isso estava ligado ao abandono do pai e outros abusos que ele sofreu na infância. “Quando engravidei, veio o gatilho da paternidade, do abandono, aí começou a mexer com a cabeça dele”, disse.

O casal ficou separado por mais de três meses sem se ver ou se falar, mas Maíra disse que não o esqueceu: “nunca disse que deixei de gostar dele.”

O reatamento da relação, explicou Maíra, veio por intermédio da guarda compartilhada da filha, que fez com que eles voltassem a se encontrar. Como ele tinha direito a ver a filha, ela ficou com medo e pediu para que ele visitasse a criança na casa dela. “Bateu saudade na hora.”

Ela conta que começou a lutar porque não queria voltar. “E aí eu tive que conversar com ele pela primeira vez”.

Segundo ela, esse foi o momento em que o Arthur iniciou sua reconstrução. Questionada por Faro se ela se arrependeu de algo, se faria algo de diferente, ela respondeu que faria tudo igual.