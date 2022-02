Ícone do K-pop, grupo BTS é novo embaixador global do game Free Fire

A Garena anunciou oficialmente nesta segunda-feira (28) que os integrantes da banda ícone do pop no século 21, o BTS, serão os mais novos embaixadores globais da marca Free Fire.

A grande parceria trará um dos grupos musicais mais ouvidos do mundo para dentro do universo de Free Fire em um evento nunca antes visto.

Como detalhado pela empresa, por meio de comunicado, a colaboração internacional terá início no final de março e deve agitar fãs do grupo de K-pop sul-coreano.

Banda ícone do pop no século 21

O grupo BTS se estabeleceu como um dos grupos mais amados do mundo, tendo conquistado corações e mentes de centenas de milhões de pessoas em todo o mundo.

O grupo de K-pop é composto por sete membros: RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V e Jungkook.

Ainda de acordo com as informações, os fãs e jogadores de Free Fire podem esperar uma série de eventos e atividades, tanto no jogo quanto além dele (o que deve causar furor=.

“Estamos empolgados em anunciar nossa parceria global com os ícones do pop: BTS!”

“O BTS conquistou os corações de milhões de pessoas em todo o mundo, tornando-se um dos artistas mais amados da atualidade”

“Fiquem ligados para mais detalhes da parceria em breve!”, informou a empresa Garena no Twitter. Confira postagem oficial:

Texto com informações da Garena