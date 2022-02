GKay ‘desencalha’ no ‘Domingão com Huck’; assista ao beijão!

Gkay dá beijão no 'Domingão com Huck' Twitter (Reprodução)

O clima esquentou ontem (27) no palco do “Domingão com Huck”, da TV Globo. Depois de Anitta, foi a vez da influiadora GKay escolher um potencial namorado no quadro “Um Crush para GKay”.

O eleito foi o estudante de medicina Guilherme. O mais novo casal não perdeu tempo e trocou um beijão na telinha.

Perdeu o momento? Veja aqui:

Antes de fazer sua escolha definitiva, GKay pôde conversar com os três rapazes vestidos com fantasias de gato, coelho e cachorro. Ela ainda contou com a ajuda de uma astróloga e da sua própria mãe, Dona Graça.

Guilherme tem 22 anos, estuda medicina e também gosta de meditar, tocar piano e violão. “Já estou namorando!”, avisou a influencer.

Arrependida?

Fábio, bombeiro e salva-vidas de 35 anos, foi dispensando pela influenciadora. Ao ver o boy, porém, GKay se surpreendeu com a beleza do rapaz e brincou o palco do ‘Domingão’.

Será que ela se arrependeu? Confira a hora da revelação:

Vocês também se arrependem dos boys que escolhem? #Domingão pic.twitter.com/A2AxmY2yqV — Domingão com Huck (@domingao) February 27, 2022

Antes de participar da atração, GKay fez o anúncio na web. “E aí meu povo lindo, que me assiste e que me adora. Vocês não sabem a novidade que eu tenho pra vocês. O negócio tá tão sério, que até o Luciano Huck se meteu. É, minha gente, pois o Luciano Huck não vai inventar de arrumar um crush pra mim? Será que vai dar certo? Vamos lá, vamos ver no que dá. Vem aí, ‘Um Crush para a GKay’”, declarou.

Vale lembrar que foi Anitta quem pediu para Luciano Huck convidar GKay para o quadro.

Como funcionou o quadro?

O game foi dividido em três etapas. Na primeira, as amigas mais próximas de GKay peneiramos candidatos por meio de um aplicativo criado especialmente para o programa.

Na segunda, foi a vez de os familiares da jovem filtrarem os aprovados da fase anterior.

Os selecionados partiram para a última fase, em que se encontram diretamente com a influenciadora, que tomou a decisão final.