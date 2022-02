‘Foi tão firme que me balançou’, diz Lina sobre votação com Eslovênia

Lina 'perde voz' em votação com Eslovênia no 'BBB 22' Twitter (Reprodução)

A dinâmica da votação no último domingo na casa do “BBB 22″ aconteceu em duplas. Assim, Linn da Quebrada e Eslovênia tiveram de entrar em um consenso para indicar alguém ao paredão. A postura de Eslo, contudo, acabou calando Lina.

“Quando chegou lá para votar, a Eslo foi firme. ‘Não, nelas não tem como votar’. Foi tão firme que me balançou. Ela já chegou falando ‘ai, acho que um voto comum nosso é o DG’. Eu falei que estava pensando na Larissa e na Laís e ela ‘não, nelas eu não vou votar’”, disse Lina a Jessilane e Natália.

LEIA TAMBÉM:

A cantora afirmou que percebeu o quanto “titubeia” quando alguém “vem muito firme assim para colocar uma ideia”.

Jessi pontuou: “Me sinto firme também diversas vezes nesse sentido. Nessa posição de dizer ‘não, não vou votar’”.

“Eu senti que ela chegou meio assim ‘vai ser essa pessoa’. Ela já estava mais preparada para isso, para essa situação”, completou Lina sobre a atitude de Eslovênia.

Linn da Quebrada no paredão

Linn da Quebrada, Larissa e Arthur Aguiar formam o paredão dessa semana no “BBB 22″.

Paredão do BBB 22 desta semana (Reprodução)

Lina foi indicada à berlinda pelo líder Paulo André. Ela se juntou a Arthur e Lucas - esses últimos foram os primeiros a serem eliminados da prova do líder e foram automaticamente emparedados.

Pela casa, a dinâmica de votos confundiu os grupos. As indicações deveriam ser em dupla (as mesmas que disputaram a prova do líder) e em consenso. Acabaram empatando Douglas e Larissa, ficando a cargo do líder desempatar. Ele escolheu Larissa.

Como Lina foi indicada do líder, não disputou o jogo do bate e volta. Participaram então Lucas, Arthur e Larissa. Na prova, eles deveriam escolher entre várias caixas as que somavam pontos, e o primeiro a fazer três pontos estaria livre do paredão. Larissa até disparou na frente e chegou a ter dois pontos de vantagem, mas o jogo virou, e no final, Lucas se deu bem e ficou de fora da eliminação.