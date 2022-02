Estrela de ‘Vikings: Valhalla’ era modelo antes de virar atriz

‘Vikings: Valhalla’ estreou no último dia 25 na Netflix e é a sequência da aclamada série ‘Vikings’. O enredo é focado em três personagens principais: o reverenciado governante viking Harald Hardrada (Leo Suter), o explorador Leif Eriksson (Sam Corlett) e a líder religiosa nórdica antiga Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), estes últimos filho e filha do viking Erik, o Vermelho.

Antes de ser atriz, a atriz Frida Gustavsson revelou ter sido modelo e ter enfrentado dificuldades com relação à aceitação dos chefes do mercado do cinema: “Eu acho que vindo de um passado de modelo, às vezes as pessoas olham para você de uma certa maneira e pode ser difícil ser levado a sério”, disse ela em entrevista ao site especializado Collider.

A atriz, que construiu uma carreira de sucesso no mercado fashion e que precisou deixá-la para se arriscar no mercado arriscado e intimidador do entretenimento disse ainda que sempre quis atuar: “Eu sempre amei atuar e estar na frente das pessoas. Então, quando eu era pequeno, eu estava atuando. Eu estava em aulas de teatro e, na pré-puberdade, passei de uma criança pequena para ser incrivelmente alta, como um boneco de palito, e eu meio que tive dificuldade com isso”.

“Eu não me sentia confortável no meu próprio corpo. Todas as garotas tinham peitos na escola e eu era hétero, e não me sentia muito bem comigo mesma. Então eu meio que perdi minha confiança para chegar na frente das pessoas e dizer: ‘Olhem para mim!’. Foi quando eles vieram até mim e disseram, ‘Oh, você quer ser modelo?”, explicou a atriz sobre como entrou no mercado da moda.

‘Vikings: Valhalla’ se passa 100 anos após os acontecimentos de ‘Vikings’. O criador e diretor de ‘Vikings: Valhalla’, Jeb Stuart , já adiantou que tem as três primeiras temporadas prontas e que está esperando apenas o sinal verde da Netflix para começar a produzi-los. Cada temporada terá oito episódios.

A personagem de Frida, a líder religiosa nórdica Freydis Eriksdotter, embarca em uma jornada angustiante da Groenlândia a Kattegat em um esforço para rastrear um inimigo pessoal. Ela e seu irmão Leif Eriksson (Sam Corlett) se envolvem fortemente na missão de vingança dos Vikings contra os ingleses.